TPO - Khi đang cuốc đất trồng dưa, anh Tâm vô tình cuốc trúng, kích hoạt một quả nổ. Nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ nổ

Sáng 6/2, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an huyện Phù Cát tổ chức khám nghiệm vụ nổ xảy ra tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát.Trước đó vào chiều 5/2, anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1974) đang cuốc đất trồng dưa tại khu vực núi 1, thuộc thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm thì cuốc trúng quả nổ (chưa xác định bom hay mìn), gây tiếng nổ rất lớn.Hậu quả là anh Tâm tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.