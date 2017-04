Ghi nhận của PV vào sáng 4/4, tại trụ sở công an một số phường ở các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy… có hiện tượng “quá tải” do các phương tiện, đồ đạc, hàng hoá vi phạm bị tạm giữ. Tại trụ sở công an phường Lý Thái Tổ (số 1 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm), cả trăm chiếc ghế nhựa, ghế gỗ các loại xếp chồng lên nhau ngay giữa vỉa hè; kế đó là gánh hàng rong với đủ loại phích, nồi, xoong…