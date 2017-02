TPO - Sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có chỉ đạo, ngày 8/2 Sở GTVT Hà Nội và quận Hoàng Mai đã đến các toà nhà HH - KĐT Linh Đàm kiểm tra, làm rõ các vi phạm về trông giữ xe được báo Tiền Phong nêu những ngày qua. Cùng ngày, đơn vị vi phạm đã có văn bản gửi toà soạn báo giải trình sự việc.

Cty Ngọc Diệp cam kết đã dừng trông xe dưới lòng đường tại các toà nhà HH

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 8/2, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại văn bản số423/UBND-TKBT, ngày 8/2 đại diện Sở đã cùng với chính quyền quận Hoàng Mai đến các toà nhà HH - KĐT Linh Đàm kiểm tra, làm việc với các bên liên quan. Theo đó, đoàn công tác xác định, Cty Ngọc Diệp đã để cho nhân viên trông xe, thu tiền sai phép tại lòng đường tuyến phố Linh Đường.

Trong biên bản làm việc với các bên liên quan trước đó, đại diện Cty Ngọc Diệp và nhân viên trông xe có liên quan đã thừa nhận hành vi phạm. Với lỗi trên, Cty Ngọc Diệp đã bị Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm số 22335 và được hẹn ngày 15/2 đến trụ sở Thanh tra giao thông Hoàng Mai để cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Văn bản của Cty Ngọc Diệp gửi báo Tiền Phong

Chiều 8/2 lãnh đạo Cty Ngọc Diệp là ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó giám đốc Cty đã gửi văn bản đến báo Tiền Phong cho biết, Cty đã được Sở GTVT cấp phép sử dụng đường phố để trông giữ xe tại khu vực phố Linh Đường.

Tuy nhiên ngày 6/2/2017 qua phản ánh của báo Tiền Phong về việc một số cá nhân được trông xe của khách đã tự ý thoả thuận với khách hàng gửi xe thu tiền ngoài điểm trông xe gây mất trật tự an ninh. Ngay sau khi nhận được tin phản ánh, cán bộ Cty đã xuống hiện trường kiểm tra, xác minh.

Sáng 7/2 cán bộ Cty đã phối hợp với làm việc với Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai, Công an 113, Đội Điều tra hình sự Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Hoàng Liệt làm rõ sự việc trên. Cụ thể, cùng với sa thải nhân viên sai phạm, Cty đã yêu cầu nhân viên dừng việc trông xe, thu tiền dưới lòng đường tại khu vực các toà nhà HH, cam kết không để tái diễn vi phạm và nghiêm túc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.