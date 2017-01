Ngày càng lớn mạnh

Cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ náo nức với tinh thần của Chủ nhật Đỏ “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Thời tiết chiều lòng người, khi Hà Nội đón ngày mới bằng không khí ấm áp, khiến đoàn diễu hành cổ vũ ngày Chủ nhật Đỏ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2017 dẫn đầu thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo người dân. Hàng trăm bạn trẻ tham gia diễu hành với những băng rôn, khẩu hiệu đậm tính nhân văn đã tạo sự lan tỏa tới cộng đồng khi liên tiếp có sự gia nhập đoàn của những người dân nơi đoàn đi qua.

Trước giờ khai mạc Chủ nhật Đỏ cả tiếng đồng hồ, trong hội trường trường Đại học Quốc gia Hà Nội hơn 30 ghế hiến máu luôn được lấp kín bằng những người trẻ năng động với trái tim yêu thương, hiến những giọt máu quý giá của mình để hồi sinh bao người bệnh. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các vị lãnh đạo đến gặp từng người hiến máu ân cần thăm hỏi, động viên. Cùng với những sinh viên đầy nhiệt huyết sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình, còn có những người dân đi ngang qua thấy không khí náo nức của ngày hội cũng ghé vào hiến máu với mong muốn cho đi để nhận lại niềm vui của những người bệnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình diễu hành tại Chủ nhật Đỏ 2017. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ lần thứ IX, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, Chủ nhật Đỏ là sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao, có tầm vóc và sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết: “Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ liên tục trong 8 năm qua. Với gần 54.000 đơn vị máu thu được từ Chủ nhật Đỏ đã góp phần quan trọng và kịp thời chữa trị cho bệnh nhân dịp giáp Tết âm lịch - thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm, trong đó có nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Năm nay, với sự hưởng ứng của 25 tỉnh, thành phố, các đơn vị trong quân đội, công an, doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thu được 25.000 đơn vị máu như dự kiến đề ra. Như vậy, có thể nói Chủ nhật Đỏ đã và đang thực sự lớn mạnh, có bước phát triển vượt bậc, trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao, có tầm vóc và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn thay mặt Ban Tổ chức, những người hiến máu và các bệnh nhân trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên người hiến máu, đồng thời khẳng định: “Sự quan tâm của các đồng chí chắc chắn làm Chủ nhật Đỏ lớn mạnh hơn”.

Hơn 5.500 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ IX năm 2017 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, người đẹp khả ái Tố Như. Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú, Á hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung đã hiến máu tình nguyện tại Chủ nhật Đỏ lần này. Đây là lần thứ 5 Ngọc Hân đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ. Ngọc Hân chia sẻ: “Mình tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu khi đang là sinh viên, cũng có rất nhiều e ngại như sợ đau, sợ lấy máu có bị bệnh không, sợ có bị yếu đi không… nhưng sau lần đầu tiên vượt qua được những sợ hãi đó, Hân thấy việc hiến máu không có gì đáng sợ mà sau hiến máu Hân còn cảm thấy khỏe hơn, thấy ăn ngon hơn”.

Đến cuối ngày 8/1, Chủ nhật Đỏ diễn ra tại 6 địa điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ, Bắc Giang và Học viện Hậu cần đã thu về được hơn 5.500 đơn vị máu. GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư vui mừng nhận định, với số đơn vị máu quý giá này sẽ có hàng ngàn bệnh nhân được trở về nhà đón Tết bên gia đình. GS.TS Nguyễn Anh Trí đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong.

Năm 2017, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty mía đường Nghệ An (Nasu) thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục đồng hành cùng báo Tiền Phong, mang những ly sữa tươi sạch TH true MILK và những cân đường tinh luyện thương hiệu Nasu tặng cho các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo trong chương trình Chủ nhật Đỏ. Bà Trần Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt, nhà tài trợ Vàng, dành những lời đánh giá tốt đẹp cho chương trình: Chủ nhật Đỏ là một hoạt động cao cả; hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, là biểu hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Tính đến nay, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng báo Tiền Phong trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 4 liên tiếp.