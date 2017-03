TP - Ngày 4/3, Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết từ 10/3, tất cả các quận huyện sẽ ra quân kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo ông Hải thời gian qua mặc dù các quận, huyện, thị xã đã có nhiều cố gắng thực hiện nhưng tình trạng mất trật tự đô thị, công cộng, ùn tắc giao thông vẫn rất phức tạp. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị. Nguyên nhân của thực trạng này là do việc quản lý của các cơ quan chức năng còn hạn chế, ý thức chấp hành của người dân chưa cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ năm 2013 đến 2015, TP đã làm rất tốt công tác quản lý trật tự đô thi. Tuy nhiên, do các lực lượng chức năng không kiên trì, không liên tục kiểm tra. Thậm chí, tại một số nơi, lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm dẫn đến tình trạng bắt cóc, bỏ đĩa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, thời còn là Giám đốc Công an TP đã tiến hành điều tra, khảo sát tại gần 200 quán bia kinh doanh trên vỉa hè thì trên 150 quán đều có người “chống lưng”. Những người này không chỉ là lãnh đạo các quận, huyện từ khối chính quyền đến cả lực lượng công an mà còn xuất hiện những cán bộ là của các cơ quan bộ, ngành.

Chỉ đạo về việc ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị lần này của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý các quận, huyện khi triển khai đảm bảo 2 yêu cầu: “Ra quân không ồn ào” và “làm phải kiên trì”. Chủ tịch Hà Nội đề nghị giám đốc Công an thành phố giao trách nhiệm cho trưởng công an phường, trong đó cả cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phải cũng vào cuộc. “Có 1.700 CSKV, mỗi đồng chí phụ trách 250 hộ, có phải hộ nào cũng ở mặt đường đâu. Chỉ 10-15 ngày các đồng chí đã đi hết các hộ mặt đường rồi”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân tích. Theo ông Chung, sau khi xong các nhắc nhở, kiểm tra “chúng ta cưỡng chế và xử phạt người dân không kêu vào đâu được”.

Ông Chung nhấn mạnh, chủ tịch UBND các quận, phường; trưởng công an các quận, phường phải chịu trách nhiệm chính. Năm 2017 là năm kỷ cương hành chính, nên nếu người đứng đầu tổ chức triển khai không nghiêm túc, không hiệu quả, làm không kiên trì, để tái diễn mà đoàn kiểm tra công vụ của thành phố phát hiện lần thứ 3 là xem xét trách nhiệm.

“Trưởng công an phường tham gia cấp ủy, về ngành dọc chúng tôi hoàn toàn có thể cách chức về mặt Đảng, chứ không phải chờ ý kiến anh Khương (giám đốc Công an thành phố - PV)”, ông Nguyễn Đức Chung nói về việc cách chức trưởng công an phường nếu không dẹp vỉa hè.