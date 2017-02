TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin Báo Tiền Phong nêu liên quan đến nhân viên bãi trông giữ xe không phép có hành vi côn đồ tại khu đô thị Linh Đàm.

Điểm trông xe dưới lòng đường tại các tòa nhà HH, KĐT Linh Đàm được liên ngành xác định là sai phép.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin Báo Tiền Phong nêu liên quan đến nhân viên bãi trông giữ xe không phép có hành vi côn đồ tại khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai).Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo xác minh thông tin Báo Tiền phong nêu; tiến hành điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật xử lý nghiêm theo quy định.Thành phố giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm trông giữ xe trong khu vực khu đô thị Linh Đàm và trên địa bàn quận Hoàng Mai; xử lý dứt điểm các điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn. Đồng thời, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 20/02/2017; Thông tin trả lời báo chí theo quy định.Sau khi nhận được phản ánh của người dân và phóng viên tiến hành thực tế, tìm hiểu tại khu đô thị Linh Đàm, trong các ngày 6 đến 8/ 2 Báo Tiền Phong đã đang tuyến bài về “Bãi đỗ xe lậu nhan nhản, côn đồ thu tiền gửi xe” xảy ra tại khu đô thị Linh Đàm. Sau khi báo đăng, ngày 7/2 Thanh tra giao thông và Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc bằng việc triệu tập doanh nghiệp chủ quản và nhân viên có hành vi dọa dẫm để thu tiền gửi xe trái phép. Tại trụ sở đại diện cơ quan liên ngành, đại diện doanh nghiệp chủ quản là Cty TNHH Kinh doanh và thương mại Ngọc Diệp và nhân viên vi phạm Nguyễn Doãn Thắng đã thừa nhận các lỗi vi phạm trên.Trước đó, vào tháng 11/2016, do phản ứng với người từ bên ngoài vào thu tiền để ô tô tại sân toà nhà chung cư Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Mai), một chủ phương tiện đã bị nhân viên trông xe tại đây cầm dao đòi trả tiền gửi xe. Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo các sở ngành liên quan phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Vụ việc trên xảy ra được hơn 2 tháng thì lại xảy ra vụ việc ở khu HH Linh Đàm.