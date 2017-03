TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc lại kinh nghiệm về xử lý vi phạm trật tự vỉa hè khi ông đang làm Giám đốc Công an Hà Nội. Ông kể, để giải quyết được một điểm liên quan chỗ thờ "miếu hai cô" ở đầu đường Nguyễn Thái Học đã phải ngồi đó mất 4 tuần.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo mạnh mẽ về chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị do Ban chỉ đạo 197 diễn ra cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc lại chuyện dẹp vỉa hè, xóa quảng cáo rao vặt khi ông làm Giám đốc Công an TP..

Ông Chung kể, những năm 2013 trở về trước, "miếu 2 cô" tại khu vực vỉa hè Văn Miếu từng được đồn thổi rất linh thiêng, người dân thờ cúng, thắp hương, hóa vàng đông đúc. Thành phố từng nhiều lần di dời bát hương vào chùa nhưng hiện tượng thờ cúng vẫn tái diễn.

“Tôi với anh Đình (Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự hiện nay) và anh Đại (Trưởng công an quận Đống Đa trước đây), để giải quyết được một điểm liên quan chỗ thờ "miếu hai cô" ở đầu đường Nguyễn Thái Học, tôi với anh Đại đã phải ngồi đó mất 4 tuần”, ông Chung kể.



Ông Chung cho hay, trong 4 tuần này, đặc biệt chiều 14 và 30 âm lịch hàng tháng, người dân đến rất đông đến mức có những hôm tràn sang hết cả ngã 4 khu Nguyễn Thái Học. "Cuối cùng, để xử lý việc này, sáng mùng 1 là mời một thượng tọa chùa Quán Sứ xuống bê bát hương đó vào chùa, chỗ đế thờ người dân đúc cao 15 phân, rộng 45x45 phải đào lên, trong đêm lát lại gạch. Chỗ đấy có 2 ông “lưu manh” ở phường Quốc Tử Giám chuyên môn thu mỗi người 10.000 đồng để đốt, lúc đó giao cho công an phường, quận tạm giữ và xử phạt", ông Chung kể tiếp.



Công an TP khi đó phải cho cảnh sát trông mất 2 tháng, người dân đến thì tuyên truyền cho họ, sau 2 tháng chuyển dân phòng làm. Theo ông, việc này đã làm tốt được 2 năm nhưng gần đây lại bắt đầu tái diễn trở lại. Ông đề nghị quận Đống Đa cần chú ý. Một cách làm, một vấn đề bao nhiêu năm phải làm như thế.



Chủ tịch Hà Nội cũng kể lại chuyện liên quan đến quảng cáo rao vặt: “Đã có một lần tôi về ngay cổng nhà tôi, người ta dán quảng cáo khoan cắt bê tông. Tôi vác máy tôi gọi đến số điện thoại trên bảo gọi chủ đến khoan cho tôi một số bê tông. Sau đấy họ đến tôi gọi cả vị trưởng công an phường ra, thế là từ đấy bặt cả ngõ không có nữa. Thế là chúng ta làm được chứ không phải không làm được”, ông Chung kể lại.



Một ví dụ khác cũng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra là việc xử lý dãy bán hoa bên tay phải đường Láng đi vào Cầu Giấy, ông đã phải trực tiếp xuống hỏi chuyện những người bán hàng. "Người thì bảo báo cáo bác mỗi tháng em cứ nộp 3 triệu cho các anh ở trên trật tự quận Đống Đa với Cầu Giấy. Nếu Đống Đa đến thì bảo của Cầu Giấy, Cầu Giấy hỏi thì bảo của Đống Đa. Tóm lại 2 ông ấy thu. Cuối cùng tôi gọi cả 2 đơn vị ra và thuyết phục họ. Các đồng chí thấy 4 năm nay mất luôn", ông Chung nói.



Lãnh đạo thành phố cũng cho hay, Hà Nội đã có bài học 17 năm làm liên quan đến lòng đường vỉa hè và đề nghị trên cơ sở kế hoạch, các đơn vị về bắt tay vào làm và phải làm kiên trì. Nêu rõ năm 2017 là năm kỷ cương hành chính, ông Chung lưu ý nếu người đứng đầu các địa phương không tổ chức triển khai nghiêm túc, không hiệu quả, làm không kiên trì, để tái diễn mà đoàn kiểm tra công vụ của TP phát hiện lần thứ 3 sẽ bị xem xét trách nhiệm.

“Tôi xin nói thẳng thắn, lần này TP sẽ phải xem xét, nhấc một vài đồng chí đi. Đồng chí Bộ trưởng Công an có chỉ thị rồi. Các đồng chí nhớ Trưởng Công an phường tham gia cấp ủy, về ngành dọc chúng tôi hoàn toàn có thể cách chức về mặt Đảng, phải chuyển, chứ không phải chờ ý kiến anh Khương (Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương )”, ông Chung nhấn mạnh.