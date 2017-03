TPO - "Có tình trạng lãnh đạo địa phương đứng sau các bãi giữ xe.​ Nếu không chấn chỉnh, sẽ chỉ đích danh bãi xe nào của ông Bí thư, chủ tịch quận", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Sáng 4/3, phát biểu chỉ đạo trong buổi triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị của ban chỉ đạo 197 thành phố, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lưu ý các quận, huyện khi làm phải đảm bảo hai yêu cầu là ra quân không ồn ào và phải làm kiên trì.

Đề cập về tình trạng giữ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: "Các đồng chí bí thư, chủ tịch quận, phường ngồi đây có dám cam đoan với tôi là các bãi giữ xe ở địa phương không có người nhà hay không có bãi giữ xe của ông bí thư, chủ tịch quận, phường không? Có đó các đồng chí. Tôi xin nói với các đồng chí đều có cả!".

Ông Chung cho rằng, lãnh đạo các quận, huyện phải là người quán triệt, giáo dục, bảo người nhà chấm dứt là giảm nạn chiếm vỉa hè. Lãnh đạo các quận huyện có dám cam đoan, những điểm trông giữ xe trên địa bàn mình không có người nhà, người thân trực tiếp quản lý, kinh doanh. Nếu lãnh đạo đi đầu làm gương thì bộ mặt đô thị Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực hơn hiện nay. Nếu các trường hợp ấy không làm, thành phố Hà Nội sẽ nêu đích danh tên tuổi, địa chỉ, chức vụ của những người “chống lưng” cho những điểm kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng đường này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, thành phố sẽ không làm ồn ào, lấy tuyên truyền vận động người dân là biện pháp chính, xử phạt chỉ là biện pháp cuối cùng.

Do đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch UBND xã phường phải thành lập các tổ công tác đến từ các hộ kinh doanh để vận động, tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu các hộ ký cam kết không tái diễn vi phạm. Chủ tịch các phường nên có những bức thư ngỏ để các gia đình cam kết chấm dứt tình trạng trên. Cùng với đó, đề nghị Công an thành phố giao trách nhiệm cho cảnh sát trật tự và cảnh sát khu vực các phường trong việc vận động, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông.