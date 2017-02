TPO - "Tôi thay mặt UBND tỉnh Bình Phước xin lỗi, nhận khuyết điểm đối với Chính Phủ và Thủ tướng. Chúng tôi hứa sẽ quản lý tốt, tăng cường giáo dục không để xảy ra nạn phá rừng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm phát biểu.

Tổ công tác Chính phủ khảo sát tại dự án đường Minh Hưng- Đồng Nơ

Ngày 20/2, ông Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao tại tỉnh Bình Phước.

Ngoài việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt lại 5 vấn đề Thủ tướng quan tâm đối với tỉnh Bình Phước.

Đó là việc thực hiện chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên. Theo đó, ngoài những biện pháp đã thực hiện thì thời gian qua tỉnh Bình Phước chưa thực hiện triệt để.

Cụ thể sai phạm trong việc chuyển đổi hơn 100 hécta đất rừng ở nông trường Bù Đốp (huyện Bù Đốp) làm dự án chăn nuôi chưa đúng quy trình.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được Thủ tướng quan tâm và yêu cầu tỉnh Bình Phước chú trọng hơn nữa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, công nhân ở các khu công nghiệp. Bộ trưởng Dũng nêu những vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm được các cơ quan chức năng, người dân phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp cũng được Bộ trưởng nêu lên để yêu cầu tỉnh Bình Phước chú trọng không để đánh đổi môi trường. Vấn đề ổn định an ninh trật tự, tình hình mua bán sử dụng ma túy cũng được đặt ra.

Trong các vấn đề chỉ đạo, Bộ trưởng Dũng cho biết với lợi thế về đất đai, điều kiện thời tiết, Thủ tướng khuyến khích Bình Phước chú trọng về phát triển nông nghiệp và trở thành tỉnh tiên phong về phát triển nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nêu những vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới đường Minh Hưng- Đồng Nơ dài 9,7km đi qua địa bàn huyện Chơn Thành và Hớn Quản (Bình Phước).

Đây là dự án BT được khởi công từ năm 2012. UBND tỉnh Bình Phước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư 6 khu đất (3 khu đất rừng và 3 khu đất dân cư) để nhà đầu tư thực hiện dự án khác giá trị quyền sử dụng đất. Các khu đất đối ứng cho dự án này, tỉnh đã ban hành quyết định giao hoặc cho thuê theo giá đất quy định năm 2011.

Vì vậy tỉnh Bình Phước kiến nghị tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận không xác định lại giá đất các khu đất này và thực hiện giao đất cho nhà đầu tư như giá trị đã được phê duyệt và hợp đồng đã được ký kết.

Đối với việc chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm nhìn nhận “Tôi thay mặt UBND tỉnh Bình Phước xin lỗi, nhận khuyết điểm đối với Chính Phủ và Thủ tướng. Chúng tôi hứa sẽ quản lý tốt, tăng cường giáo dục không để xảy ra nạn phá rừng”.

Nói thêm về việc chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo đóng cửa rừng, ông Trăm cho rằng do đặc điểm người dân vùng có rừng còn nghèo, chưa ý thức được nên tình trạng phá rừng vẫn xảy ra. “Nơi nào có rừng nơi đó lo thật. Hiện 1 người phải giữ 700 ha. Nên vẫn còn sai sót. Chúng tôi sẽ nghiêm túc hơn và sẽ rà soát các ban quản lý rừng không để vi phạm” – ông Trăm nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước cũng nhận trách nhiệm, ông cho rằng, những sai sót của tỉnh như chuyển đổi đất rừng ở Bù Đốp, an toàn vệ sinh thực phẩm,… mà Thủ tướng đã nêu thì với tư cách là Bí thư, Chủ tịch tỉnh cần phải chịu trách nhiệm”.