TPO - Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết vừa xảy ra một trường hợp hi hữu: Một chuyến bay của hãng phải hủy vì mật độ sân bay đông dẫn đến giờ bay của phi công bị quá thời gian quy định.

Cụ thể, trong lịch trình khai thác thường lệ, ngày 14/2 một máy bay của Jetstar Pacific thực hiện chuyến bay từ TP.HCM đi Phú Quốc dự kiến cất cánh lúc 18h45. Nhưng do mật độ khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều chuyến bay khác nên máy bay bị kẹt dẫn đến chuyến bay bị chậm đến 19h40 mới có thể cất cánh, sau đó chuyến bay ngược lại từ Phú Quốc về TP.HCM cũng bị chậm từ 20h30 đến 21h30.



Theo kế hoạch, chiếc máy bay này sẽ tiếp tục bay ra Hải Phòng để vận chuyến khách chuyến bay BL519, dự kiến khởi hành lúc 1h40 ngày 15/2.



Tuy nhiên việc kéo dài chuyến bay do kẹt sân bay dẫn đến tổ bay (phi công và tiếp viên) bị quá giờ bay theo quy định an toàn, làm cho chuyến bay BL519 không thể thực hiện được và phải hủy.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Jetstar Pacific đã thông báo, xin lỗi đến hành khách đồng thời triển khai bồi thường mỗi hành khách 400 nghìn đồng theo quy định và bố trí chuyến bay bù trong ngày 15/2.



Hành khách sau đó đã lên chuyến bay BL8519, cất cánh vào lúc 12h00 ngày 15/12 từ sân bay Cát Bi đi TP.HCM. Được biết, hiện nay ngành hàng không thế giới quy định tất cả phi công đều không được phép lái máy bay vượt quá số giờ bay quy định nhằm bảo đảm an toàn bay.



Trong thông báo chính thức, Jetstar Pacific một lần nữa gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng và cảm ơn hành khách đã chia sẻ khó khăn trong trường hợp ngoài mong muốn này. Hiện Ban lãnh đạo Jetstar Pacific đang yêu cầu các bộ phận liên quan báo cáo để có đánh giá, biện pháp nghiêm túc nhằm phục vụ hành khách tốt hơn trong thời gian tới.