Cô gái là thợ sửa xe của cơ sở sửa chữa xe điều khiển phương tiện để kiểm tra trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hình ảnh cô gái mặc thường phục lái xe chuyên dụng của CSGT gây xôn xao cộng đồng mạng.

Công an TP Hải Phòng chiều nay có thông tin chính thức sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc người phụ nữ mặc dân sự đi dép lê điều khiển xe chuyên dụng của lực lượng CSGT.

Qua rà soát, chiếc xe máy chuyên dụng của lực lượng công an có BKS là 16A1-0215, chứ không phải là 16A1-8215. Phương tiện này do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hải Phòng) quản lý và sử dụng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Để chuẩn bị phương tiện phục vụ bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiếc xe được sửa chữa, bảo dưỡng tại cơ sở chữa xe máy Giang Nam thuộc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc Huy, ở 436 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Ngàn là thợ sửa đã đi thử chiếc xe trên, kiểm tra trước khi bàn giao cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Trước đó thông tin cho biết chiếc này mang BKS 16A1-8215 nên cơ quan Công an Hải Phòng khẳng định phương tiện không thuộc quản lý của mình. Bởi lẽ số lượng xe mô tô chuyên dụng cho lực lượng CSGT chỉ tính đến hàng trăm và loại biển 4 số vẫn đang ở đầu 0.