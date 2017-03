TP - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại các bãi giữ xe xung quanh bến xe Mỹ Đình sau phát biểu của lãnh đạo thành phố, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đang cho xác minh và kiên quyết dẹp bỏ các bãi xe “lậu” này.

Một bãi gửi xe trên đường Phạm Hùng cạnh bến xe Mỹ Đình.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 6/3, thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, công an sẽ triển khai công tác lập lại trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn. “Đáng lẽ ngày 7/3 ra quân, nhưng chúng tôi dành thời gian tuyên truyền dài hơn một chút. Từ mai tới ngày 10/3 theo chủ trương của thành phố, các tổ công tác gồm công an phường cùng CSGT sẽ đi dọc đường để tuyên truyền, động viên các hộ dân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Ngay bây giờ, cứ đi trên một số tuyến phố trên địa bàn cũng thấy người dân đang tháo dỡ rồi”, ông Kim nói.

Chia sẻ về việc nhóm PV Tiền Phong đăng tải nhiều hình ảnh về các bãi gửi xe tự phát quanh bến xe Mỹ Đình sau phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, ông Kim cho biết, không gọi đó là bãi tự phát mà là chưa đủ quy định pháp luật. “Chúng tôi đang cho xác minh vì bãi gửi xe đó là nhà riêng của một người. Bên trong bến xe Mỹ Đình thì có bãi trông giữ xe của một công ty điểm đỗ nhưng chật quá thì họ mang ra ngoài để. Chúng tôi đang yêu cầu viết giải trình, báo cáo”, ông Kim thông tin. Cũng theo ông Kim, chính vì khu vực bãi gửi xe là đất nông nghiệp nên không cho thuê làm bến bãi được.

Ông Kim cho biết quan điểm của công an quận Nam Từ Liêm là kiên quyết dẹp các bãi gửi xe quanh bến Mỹ Đình và mong báo chí ủng hộ. “Báo Tiền Phong có đăng mấy hình ảnh về bãi xe, tôi đồng ý luôn. Không sao cả, chúng tôi đã cưỡng chế bao nhiêu lần ở đấy rồi. Cũng khổ lắm rồi. Nếu báo chí tìm hiểu sâu về vấn đề xây dựng, đất đai của bãi đó thì càng tốt. Chúng tôi rất muốn báo chí vào cuộc cùng để xử lý dứt điểm”, ông Kim nói.

Trả lời câu hỏi về việc có thế lực “chống lưng” cho các bãi trông giữ xe hoạt động trái phép hay không, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm không bình luận và cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc này.

Trước đó chiều 5/3, PV Tiền Phong đã ghi nhận vẫn còn khoảng 2 - 3 bãi xe tự phát vây quanh bến xe Mỹ Đình nhận trông xe ngày và đêm. Qua quan sát, bãi gửi xe tự phát này không có cơ sở vật chất gì đáng kể, chỉ là bãi đất trống, xung quanh vẫn còn cây cỏ dại mọc um tùm nhưng thu hút hàng trăm chiếc xe máy vào gửi. Để gửi xe qua đêm, phóng viên phải trả 20 nghìn đồng/xe. Vé gửi xe chỉ có dòng chữ “Cổng ra bến xe Mỹ Đình” cùng với số điện thoại 0915 445 ... và chữ ký. Theo quy định, nếu mất vé sẽ bị phạt 30 nghìn đồng.