TPO - Công an tỉnh Long An khẳng định việc ngăn xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm-cựu giám đốc Sở Y tế Long An, là hoàn toàn đúng. Trong khi đó, liên quan đến việc này, UBND tỉnh Long An đã phê bình công an tỉnh.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin vụ việc.

Công an nói 'làm đúng'

Ngày 14/4, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, việc ngăn ông Lê Thanh Liêm, cựu giám đốc Sở Y tế xuất cảnh là "đúng quy định".

Theo đại tá Châu, ngày 22/12/2016, chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Long An, Công an tỉnh này tiếp nhận hai vụ việc liên quan đến gói thầu đấu thầu thuốc ở Sở Y tế và đấu thầu lắp đặt camera giám sát của tòa nhà 4 cơ quan (gồm Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm) do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Cơ quan điều tra, xác minh làm rõ một số vấn đề sai phạm có liên quan đến hai gói thầu kể trên. Ngày 6/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra hai quyết định phân công giải quyết, tố giác tin báo tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Qúa trình điều tra xác minh, khi hết thời hạn, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị gia hạn điều tra.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Long An đã đăng ký người chưa thuộc diện giải quyết xuất nhập cảnh lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đối với trường hợp của ông Lê Thanh Liêm.

Đại tá Phạm Hữu Châu cho biết, hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn xác minh làm rõ.

Công an tỉnh bị phê bình

Nói về vụ việc ông Liêm bị chặn xuất cảnh vào ngày 8/4, đại tá Phạm Hữu Châu cho biết: Ngày 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định đồng ý cho ông Liêm xuất cảnh đi du lịch ở Nhật Bản.

Đến tối 8/4, ông Lê Thanh Liêm ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật Bản. Tuy nhiên tại đây, lực lượng an ninh cửa khẩu sân bay đã lập biên bản với lý do ông bị cấm xuất cảnh.

Theo đại tá Hữu Châu, tới tận ngày 11/4, công an tỉnh mới nhận được văn bản phía UBND tỉnh gửi cho Công an tỉnh về việc đồng ý cho ông Liêm xuất cảnh.

“Do chưa có kết luận vụ việc nên chưa báo cáo, xin ý thường trực tỉnh ủy...”, đại tá Phạm Hữu Châu nói về lý do không thông báo cho tỉnh Long An về trường hợp chặn xuất cảnh đối với ông Liêm.

Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, việc ông Lê Thanh Liêm xin đi du lịch ở Nhật là có thật và được Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản đồng ý (do ông Lê Thanh Liêm là cán bộ thuộc diện quản lý của tỉnh).

Cũng theo ông Dũng, do UBND tỉnh Long An chưa nhận được thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An về việc ngăn chặn xuất cảnh đối với ông Liêm nên đã đồng ý cho vị cựu Giám đốc Sở Y tế này đi Nhật.

“Đây là vụ việc đáng tiếc bởi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin trong vấn đề này. Sau đó, tỉnh Long An đã phê bình Công an tỉnh Long An”, ông Dũng cho biết.

Trước đó, tối 8/4, ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An ra sân bay làm thủ tục đi Nhật Bản du lịch. Tuy nhiên tại đây, lực lượng an ninh cửa khẩu sân bay đã lập biên bản với lý do ông bị cấm xuất cảnh. Lực lượng này cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đề nghị cấm ông Liêm xuất cảnh.