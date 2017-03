TPO - Lý giải việc hàng trăm xe ô tô đỗ làm hai hàng chạy dọc phố Nguyên Hồng dài cả cây số diễn ra lâu nay, lãnh đạo Công an phường Thành Công cho rằng, đây là dự án cống hoá mương Nguyên Hồng hiện chưa được chủ đầu tư, đơn vị thi công bàn giao cho chính quyền quản lý.

Ngày 10/3, phố Nguyên Hồng đã được trả lại cho người đi bộ

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh đến chiều qua (10/3) toàn bộ bãi xe “lậu” trên phố Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cho người đi bộ.



Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Thành Công cho biết, sau khi báo phản ánh ngay trong ngày 10/3, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực phố Nguyên Hồng.

“Theo kế hoạch trước ngày ra quân của quận, chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp đỗ xe vi phạm tại khu vực cống hoá mương Nguyên Hồng”, vị cán bộ Công an phường cho biết.

Lý giải việc hàng trăm xe ô tô đỗ làm hai hàng chạy dọc phố Nguyên Hồng dài cả cây số diễn ra lâu nay, lãnh đạo Công an phường Thanh Công cho rằng, đây là dự án cống hoá mương Nguyên Hồng hiện chưa được chủ đầu tư, đơn vị thi công bàn giao cho chính quyền quản lý.

“Dự án chưa được bàn giao, hơn nữa khu vực này là nơi giáp ranh giữa địa bàn của hai phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa và phường Thành Công thuộc quận Ba Đình, nó như thế cài răng lược nên dù hai bên đã tổ chức ra quân nhiều lần nhưng thời gian vừa rồi một số người dân ở khu vực vẫn đỗ xe ô tô ở đây.

Còn việc các cá nhân tổ chức trông giữ thu tiền ở đây, công an tiến hành xác minh, nhưng các trường hợp có xe để ở đây người ra cũng không nói rõ. Chúng tôi đã yêu cầu họ cam kết không tái diễn việc để xe trên khu vực này nữa”, lãnh đạo Công an phường Thành Công nói.

Lãnh đạo Công an phường Thành Công cũng cho biết, do địa bàn giáp ranh nên mỗi lẫn ra quân phải tổ chức họp bàn nhiều lần, trong khi lực lượng túc trực thường xuyên ít.

“Trong các nguyên nhân dù ra quân nhiều lần những vẫn tái diễn là do không dứt khoát, không có biển thông báo khu vực cấm đỗ xe. Còn Công an phường chúng tôi, trên tinh thần tiếp thu phản ánh của báo chí để mạnh tay xử lý”, vị Công an phường Thành Công nói.

Trả lời câu hỏi, dư luận cho rằng việc, hàng trăm xe ô tô đỗ ở bãi “lậu” khu vực phố Nguyên Hồng lâu nay là do có sự “chống lưng” của lực lượng Công an?

Lãnh đạo Công an phường Thành Công nói: “Việc này chúng tôi không bình luận, còn với trách nhiệm của mình chúng tôi phải làm và làm cương quyết để không tái diễn tình trạng này trong thời gian tới”, vị lãnh đạo Công an phường nhấn mạnh.