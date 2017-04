Trong khi một người rút thẻ ngành công an giơ về phía tài xế xe tải, 3 ông bạn đi cùng đã to tiếng, dọa đánh anh này.

Cán bộ Công an huyện Ba Vì rút thẻ đỏ giơ về phía tài xế. Ảnh: Cắt từ video.

Sáng 10/4, trước thông tin về việc công an rút thẻ ngành dọa tài xế xe tải do mâu thuẫn đi đường, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) xác nhận "nhân vật chính" là cán bộ của đơn vị.

Tuy nhiên, Công an huyện Ba Vì cho rằng theo tường trình của thuộc cấp, việc rút thẻ là "để mời tài xế xuống làm việc chứ không phải dọa dẫm". Trên xe lúc này có 3 người khác, song không phải công an.

"Chúng tôi đã báo cáo Công an thành phố về vụ việc để có những bước xử lý tiếp theo”, lãnh đạo Công an huyện nói.

Nhận là tài xế chiếc xe tải trên và là người đăng tải video vụ việc trên Facebook, một người đàn ông cho biết, khoảng 13h ngày 5/4 tại huyện Ba Vì, xe của anh bị một ôtô 7 chỗ vượt lên chặn đầu.

“Tôi vượt lên được một đoạn thì tiếp tục bị chặn đầu. 4 người đàn ông bước ra từ xe 7 chỗ, mặt ai cũng đỏ gay to tiếng, yêu cầu rời cabin xuống giải quyết vì cho rằng đã tạt đầu xe của họ, nhưng tôi không ra”, người này nói và cho hay nhóm 4 người đàn ông còn rút giày ném vào kính xe và dọa đánh.

Theo tài xế xe tải, một người mặc thường phục đã rút thẻ ngành công an giơ lên, nói "xuống xe, anh đang làm nhiệm vụ”. Vụ việc sau đó được một người đi cùng người giơ thẻ liên tục can ngăn và cả 2 xe rời đi.