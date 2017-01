TPO - Công an TPHCM sẽ nghiên cứu phát huy những ưu thế của mạng xã hội để tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất thông tin cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị, cá nhân Công an TPHCM. Ảnh: Việt Văn

Ngày 6/1, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Đến tham dự hội nghị có thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo Công an TPHCM.

Chủ trì hội nghị, trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo tình hình công tác năm 2016.

Công an TPHCM cho biết, sẽ nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn thành phố về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trật tự an toàn giao thông trong năm 2017.

Đồng thời nghiên cứu phát huy những ưu thế của mạng xã hội để tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất thông tin cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Năm 2017, Công an TPHCM sẽ nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn thành phố. Ảnh Việt Văn

Theo đánh giá của Công an TPHCM, tội phạm về ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, chất hướng thần gia tăng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này càng chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, sử dụng vũ khí nóng để thanh toán và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Án ma túy đã được Công an TPHCM điều tra khám phá với hơn 1500 vụ, bắt giữ 3.257 đối tượng, thu giữ gần 10 kg heroin, 100kg ma túy tổng hợp.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TPHCM có 21.712 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có 11.377 người cai nghiện ở các cơ sở bắt buộc, gần 10.000 người nghiện có mặt ở địa phương. Trong đó, 1.723 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 4.462 người đang điều trị Mathadone, quản lý sau cai gần 3000 người. Còn gần 500 người nghiện chưa tham gia cai nghiện.

Trong năm 2016, Công an TPHCM đã lập hồ sơ 5.603 trường hợp và tòa án các quận huyện đã ra 4.200 quyết định đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó có 271 người có nơi cư trú ổn định, 3.929 người không nơi cư trú.