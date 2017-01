TPO - Sở du lịch TP. Đà Nẵng vừa công bố số điện thoại đường dây nóng Tổ phản ứng nhanh để du khách có thể phản ảnh những khúc mắc, bất cập khi tới Đà Nẵng.

Khách du lịch tham quan trên đèo Hải Vân. Ảnh: Thanh Trần.

Theo đó, du khách phản ảnh qua 2 số: 0511.3550111 hoặc 0919 247009. Tổ phản ứng nhanh sẽ tiếp nhận kịp thời những ý kiến, kiến nghị các vụ việc trong phạm vị hoạt động du lịch và các hoạt động có liên quan đến khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau đó theo dõi, kiểm tra, xử lý, hoặc chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền.

Tổ phản ứng nhanh là tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo sở Du lịch làm Tổ trưởng. Tổ giúp UBND thành phố tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động dulịch trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Tổ còn có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện,lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụviệc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch như đeo bám, chèo kéo du khách…