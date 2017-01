TP - Những ngày qua, ngư dân Hội An và các vùng lân cận của tỉnh Quảng Nam liên tục kiến nghị với địa phương khẩn trương nạo vét luồng lạch cửa biển Cửa Đại để có thể ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, công việc cần kíp này vẫn chưa được triển khai.

Cận Tết mà tàu thuyền đánh bắt phải “nằm bờ”.

Lo thiếu ăn

Hàng trăm tàu thuyền đánh bắt trên biển phải nằm bờ, hàng ngàn ngư dân các vùng Cửa Đại, Cẩm An, Cẩm Nam, Thanh Hà - Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình không thể ra khơi, hàng ngàn người dân trên đảo Cù lao Chàm không đi lại được giữa đảo với đất liền... Đó là tình trạng đáng lo ngại diễn ra tại TP Hội An trong những ngày qua.

Ngư dân Cao Văn Nhứt ở khối Phước Thịnh (phường Cửa Đại, Hội An) rầu rĩ kể, hơn một tháng rồi chưa ra khơi thì lấy chi ăn, còn mươi ngày nữa mà không làm ăn thì lấy gì ăn Tết. “Cửa Đại bữa ni cạn khô như rứa dân tôi đi không được. Đáng lẽ thời tiết như ri là anh em tôi ra khơi rồi” - ông Nhứt nói.

Tại phường Cửa Đại, ông Nguyễn Sinh - Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương đã lập danh sách gửi lên thành phố có phương án hỗ trợ khó khăn cho 125 phương tiện hành nghề với gần 600 ngư dân.

Khi họp bàn phương án hỗ trợ nông dân và ngư dân sau lũ lụt, bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Hội An đã báo động khả năng phải cứu đói cả nhân dân trên đảo Cù lao Chàm. “Báo động với thành phố về đời sống của ngư dân và nông dân trong dịp tết này. Bây giờ tranh thủ được thời điểm nào tốt chừng đó để nạo luồng cho ngư dân đi, làm lớn không được thì làm nhỏ để thông thuyền. Nếu không, cả xã đảo Tân Hiệp - Cù lao Chàm chúng ta cũng phải cứu đói” - bà Vân lo lắng.

Đáng lo ngại hơn là tình trạng tàu thuyền mắc cạn liên tiếp xảy ra tại cửa biển Cửa Đại. Trung tuần tháng 12/2016, 2 chiếc tàu với 7 ngư dân Thăng Bình bị mắc cạn cách Cửa Đại hơn 1 hải lý được lực lượng Biên phòng cứu hộ và lai dắt vào bờ.

Do Cửa Đại bồi lấp, tàu bè không thể vận chuyển người và lương thực ra đảo Cù lao Chàm nên hơn nửa tháng nay, hàng trăm người dân của xã đảo bị mắc kẹt trong đất liền. Bí thư Đảng ủy xã Trần Tấn Dũng cho biết: “Địa phương đã nắm tình hình dự trữ lương thực của người dân và các cửa hàng buôn bán. Chính quyền tăng cường kiểm tra, không để tăng giá nhằm ổn định đời sống cho nhân dân. Xã cũng báo cáo tình hình với UBND TP Hội An để tìm cách hỗ trợ, đồng thời tìm phương tiện sớm đưa người dân ra đảo”.

Khó triển khai

Trước tình trạng hiện nay, chính quyền TP Hội An đã quyết định nạo vét khẩn cấp. Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, trước mắt, sẽ tiến hành nạo vét luồng phía nam Cửa Đại hơn 100m, rộng 60m và sâu 4m. Tuy nhiên, phương án đưa ra vẫn chưa khả thi do rất nhiều lý do.

“Thời tiết này thì không đưa tàu vào được. Thứ hai là quy định của đường thủy nội địa là những phương tiện nạo vét phải đạt chuẩn. Vì thế, Đoạn quản lý đường thủy nội địa không thống nhất và yêu cầu nếu Hội An cho phép thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thành phố đã làm việc với đơn vị thi công từ Nam Định nhưng đưa được xà lan cùng các phương tiện đủ chuẩn vào Hội An phải mất thời gian, trong khi biển động. Cận Tết quá rồi, hơn 1 tháng những tàu lớn không đi biển được” - ông Hùng nói.

Được biết trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ GTVT từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Trong đó, thành phố Hội An được bổ sung 10 tỷ đồng nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm. Trước đó, dự án nạo vét thông luồng Cửa Đại giai đoạn 1 dài 2km, luồng rộng 30m, sâu 4m, khối lượng 100.000m3, tàu có công suất 30 sức ngựa trở lên có thể ra vào. Số kinh phí vừa được bổ sung sẽ tiến hành nạo vét toàn tuyến giai đoạn 2.