TPO - Chiều 22/2, tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa cứu 9 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển.



Nhận tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ, đồng thời điều động tàu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn. Đến 21h cùng ngày thì tàu cứu hộ đã đưa được tàu cá cùng với 9 ngư dân an toàn cập bờ.

Khoảng 8h45, ngày 21/2, tàu cá NA91818 TS và 9 thuyền viên do ông Hoàng Ngọc Thơm trú tại xóm 8 xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu – Nghệ An) làm thuyền trưởng gặp nạn do hỏng máy, trôi tự do, có nguy cơ bị chìm tại vùng biển Cửa Sót (cách Hà Tĩnh chừng 25 hải lý).