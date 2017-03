TP - UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao Sở GTVT TP làm việc với Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thống nhất phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt không trợ giá theo hướng không đi vào trung tâm thành phố. Đồng thời nghiên cứu lộ trình một số tuyến xe buýt có trợ giá theo hướng tiếp cận vào trung tâm thành phố. Thông tin này lập tức vấp phải phản đối của các doanh nghiệp vận tải tuyến xe buýt không trợ giá.

Xe buýt Đà Nẵng - Tam Kỳ chạy trong trung tâm TP Đà Nẵng.

Ông Đinh Văn Ba, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô-tô Đà Nẵng cho rằng, chủ trương điều chỉnh lộ trình này có sự phân biệt trong quản lý nhà nước đối với 2 loại hình xe buýt trên cùng một địa bàn. Nếu chủ trương này thực hiện thì không chỉ gây khó khăn cho các đơn vị vận tải mà quan trọng nữa là gây bất tiện cho việc đi lại của người dân. Quan điểm của Hiệp hội là nếu có ưu tiên thì nên ưu tiên cho xe buýt không trợ giá vì loại hình này đã được xã hội hóa lâu nay.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết: Tuyến xe buýt Đà Nẵng – Tam Kỳ phải đầu tư nâng cấp để trở thành tuyến xe buýt chất lượng cao. Sở GTVT đã đề xuất và được thành phố phê duyệt đề án phát triển phương tiện công cộng từ 2016 – 2020. Trong đó, rà soát lại các tuyến xe buýt không trợ giá nhằm mục đích tránh sự trùng lặp các tuyến xe trong nội đô thành phố.

Theo ông Trung, lý do Đà Nẵng cấm xe buýt không trợ giá vào trung tâm là do Đà Nẵng đang triển khai 5 tuyến xe buýt trợ giá, cuối năm 2017 đầu 2018 sẽ tiếp tục triển khai thêm 5 tuyến nữa. Lúc đó mạng lưới xe buýt trợ giá sẽ phủ kín khắp thành phố. Do đó, các tuyến xe buýt không trợ giá sẽ trùng lặp với các tuyến trợ giá, trùng lặp hệ thống xe buýt đi ngang sẽ gây ùn tắc giao thông. Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam sắp xếp lộ trình, đến năm 2018 có tuyến di chuyển đấu nối giữa xe liền kề đến xe buýt trợ giá hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý vận tải và công nghiệp (Sở GTVT tỉnh Quảng Nam) cho biết: Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ có 120 chuyến/ngày, bình quân 10.000 lượt khách/ngày.