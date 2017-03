TPO - Theo lãnh đạo Sở Tài Chính Đà Nẵng, ngoài một xe doanh nghiệp tặng mà Thành ủy Đà Nẵng đã trả lại thì lãnh đạo TP và Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để tiếp tục xử lý việc này.

Xe Toyota mang BKS 43A-299.99 do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý đã được trả lại cho doanh nghiệp tặng. Xe này được Văn phòng Thành ủy bố trí phục vụ việc đi lại công tác của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ngoài chiếc xe này, Đà Nẵng còn một số xe do doanh nghiệp biếu tặng hiện đang được bố trí tại các cơ quan để phục vụ việc công. Ảnh: Nguyễn Thành.

Ngoài một xe doanh nghiệp tặng Thành ủy đã trả lại, Lãnh đạo thành phố và Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để tiếp tục xử lý việc này.

Ông Dũng cho biết, về các xe được doanh nghiệp biếu tặng thành phố thời gian qua báo chí, dư luận rất quan tâm. Thành phố cũng đã có báo cáo rất cụ thể gửi Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ tài chính để xin ý kiện chỉ đạo xử lý bởi hầu hết các xe này đã cũ rồi.

“Ngoài một chiếc xe đã trả theo quyết định của Thường trực Thành ủy thì hầu hết các xe đã cũ, thời gian sử dụng trên 50% thời gian quy định. Hiện nay, thành phố và Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để có hướng xử lý. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố sẽ xử lý và sẽ có thông tin thêm về vấn đề này” ông Dũng nói

Trả lời việc chiếc xe đã trả và các xe khác do doanh nghiệp tặng đã xác lập quyền sử dụng nhà nước hay chưa ? Ông Dũng cho biết: theo quy định việc quản lý xe ô tô và tài sản nhà nước sẽ được báo cáo định kỳ hàng năm. Việc báo cáo tài sản tăng giảm của năm này thì được báo cáo trước 15/3 của năm sau.

“Tức cái gì phát sinh trong năm 2016 sẽ được báo cáo Bộ Tài chính cũng như quy định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017. Sau khi rà soát các thủ tục và Văn phòng Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy trả xe. Thời điểm đã trả xe rồi cùng với thời điểm chúng tôi báo cáo với Bộ tài chính. Như vậy rõ ràng không có xe này nữa, vì xe đã trả rồi” ông Dũng giả thích.

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 3/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota mang BKS 43A-299.99 hiện do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý mà doanh nghiệp tặng.

Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù việc nhận xe ô tô của thành phố Đà Nẵng phù hợp với các quy định hiện hành và trước thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, song thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, sau khi thảo luận và thống nhất tại phiên họp ngày 3/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota mang BKS 43A-299.99 hiện do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý mà doanh nghiệp tặng. Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết việc hoàn trả sẽ tiến hành trong ngày 4/3.