TPO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi họp báo định kỳ UBND TP Đà Nẵng quý 1/2017 ngày 27/3.

Quang cảnh buổi họp báo

Buổi họp báo thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Buổi họp nóng lên bởi các câu hỏi liên quan đến công trình trái phép cày xới bán đảo Sơn Trà cũng như quy hoạch tổng thể của bán đảo Sơn Trà.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, hết sức quý giá của TP Đà Nẵng. Sơn Trà là lá phổi xanh là tài nguyên thiên nhiên rất quý giá. Bán đảo Sơn Trà còn có vai trò an ninh quốc phòng do đó, vấn đề liên quan đến Sơn Trà phải đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo môi trường, phát triển kinh tế hài hòa.

Liên quan đến sự việc Cty Biển Tiên Sa cày xới bán đảo Sơn Trà làm 40 nền móng biệt thự tại bán đảo Sơn Trà, ông Tuấn cho biết: Sau khi lắng nghe dư luận và có ý kiến của các Bộ ngành Trung ương, UBND TP thống nhất báo cáo xin ý kiến thường trực thành ủy cho xem xét điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà. Đây là động thái hết sức cần thiết. Phải rà soát, cân nhắc để đảm bảo Sơn Trà phát triển theo hướng bảo vệ môi trường an ninh quốc phòng và gắn một phần với phát triển kinh tế thành phố. UBND TP sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính Phủ cho ý kiến để điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP nêu quan điểm của TP trong xử lý vấn đề liên quan đến Sơn Trà



Cũng theo ông Tuấn quan điểm của thành phố đã vi phạm thì xử lý theo quy định, trái phép phải xử phạt hành chính, đình chỉ giao cơ quan chức năng xem xét theo đúng quy định.

“Tạm đình chỉ thì Sở ngành phải nghiên cứu kỹ quy trình như thế nào, sau khi bổ sung các văn bản liên quan thì đối xử với các công trình đó ra làm sao. Nếu không đúng theo quy hoạch, không đúng theo quy trình thì phải tháo dỡ. Tuy nhiên nếu phù hợp thì phải xem xét ý kiến của doanh nghiệp. Việc này sẽ công bố rộng rãi” ông Tuấn cho biết.

Riêng các cá nhân tổ chức, liên quan đến công trình trái phép tại bán đảo Sơn Trà, ông Tuấn cũng cho biết: Thành ủy Đà Nẵng cũng có ý kiến giao UBND TP xem xét xử lý. UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì ra soát sai phạm, tổ chức kiểm điểm các cá nhân tổ chức liên quan trong tháng 4 này.

“Quan điểm của TP là xử lý là không xuê xoa nhưng không tăng nặng nếu không cần thiết. Bản chất thế nào thì trách nhiệm cá nhân tổ chức phải chịu đến đó” ông Tuấn khẳng định.