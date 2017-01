TPO - Đến chiều ngày 12/1/2017, lực lượng chức năng cùng nhiều người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại địa bàn xã Ea Trul, huyện Krông Bông , tỉnh Đắk Lắk.

Người dân huy động xuồng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Các nhân chứng cho biết: khoảng 17 giờ 30 ngày 11/1, ông Trần Văn Học 46 tuổi, dân thôn 2 xã Ea Trul lái thuyền chở 21 người đi làm mướn tại địa bàn thôn 2, từ bên kia sông Krông Ana trở về nhà.

Chiếc thuyền bị lật chìm bị đẩy sát bờ.

Thuyền ra cách bờ khoảng 20 mét thì bị chìm, 18 người may mắn thoát nạn, 3 người còn lại do không biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi. Hai nạn nhân Nguyễn Thị Định (34 tuổi) và Nguyễn Thị Bích (38 tuổi) được người dân vớt được thi thể vào sáng ngày 12/1; Còn thi thể anh Nguyễn Văn Quyền (23 tuổi) đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại hiện trường trưa cùng ngày, người dân huy động 2 chiếc xuồng nhôm gắn máy và một chiếc xuồng gỗ đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Anh Trần Văn Thảo, một người vừa thoát chết khi thuyền chìm cho biết: Chiếc thuyền này do một cơ quan ở Đắk Lắk tặng người dân thôn 2 để đi làm. Tôi là người thường xuyên qua lại đây để làm mướn nên từng chứng kiến thuyền này có lần chở tới gần 100 người, thậm chí có lần chở cả 1 máy gặt liên hoàn và 2 xe công nông đầu kéo qua sông mà vẫn an toàn. Chiều tối qua, do nhiều người ngồi dồn về phía đầu thuyền quá nhiều, mất cân bằng nên thuyền mới bị chìm. Vụ việc xảy ra quá nhanh, dòng nước chảy quá xiết, chúng tôi may mắn nên mới thoát chết.