TPO - Đám cưới của tử tù Đặng Văn Thế diễn ra trong sự chúc phúc của quản giáo trại giam, người thân và bạn bè, bà con lối xóm. Và đám cưới ấy là thành quả của sự quyết tâm hòa nhập, trở lại cuộc sống bình thường nơi chốn làng quê của người đàn ông từng mang án tử.

Chú rể Đặng Văn Thế và Cô dâu Đào Thị Hiệp trao nhẫn cưới trong lễ thành hôn.

Về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) hỏi thăm gia đình tử tù Đặng Văn Thế (SN 1974) thì ai cũng biết. Không chỉ nổi tiếng với vụ vận chuyển 20kg thuốc phiện và bị tòa tuyên án tử hình, mà còn là sự nỗ lực quay trở lại cuộc sống lương thiện, bình dân của Thế. Mới đây, đám cưới của tử tù Đặng Văn Thế và cô dâu Đào Thị Hiệp là minh chứng tuyệt vời của sự cố gắng và lòng tin con người.

Trước đó, vào năm 1997, Đặng Văn Thế cùng Nguyễn Tất Dũng bị Công an bắt giữ khi đang vận chuyển 20 kg thuốc phiện. Sau một năm bị giam giữ, khởi tố, 2 bị cáo bị Tòa tuyên án tử hình. Năm 1999, Nguyễn Tất Dũng bị thi hành án còn Đặng Văn Thế lại bị “lãng quên” trong nhà tù suốt 11 năm ròng.

Chán chường, cô đơn trong góc phòng nhỏ có 4 bức tường chắn, Thế lâm vào ngõ cụt. Tuyệt vọng hơn khi trong một lần người vợ đến thăm chồng rồi chìa lá đơn li dị ra đề nghị Thế ký. Biết mình có lỗi, Thế đồng ý ký vào, hai người hai ngả, gia đình tan vỡ. Nằm đếm ngày tháng trong trại giam đợi ngày thi hành án. Sự động viên của quản giáo, của cán bộ trong trại đã phần nào giúp Thế nguôi ngoai.

Đúng lúc này, Giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Duy Tỵ và bà Bùi Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát hiện bản án của Thế chưa bị thi hành. Thông tin được báo lên Bộ Công an, Tòa án ND Tối cao. Tháng 6/2009, tử tù Đặng Văn Thế được Chủ tịch nước ký vào bản ân xá từ tử hình xuống chung thân. Thế chuyển đến Trại giam số 6 thi hành bản án. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, chăm chỉ lao động, cải tạo tốt cũng như sự giúp đỡ của cán bộ, quản giáo trong Trại giam số 6, Thế tiếp tục được giảm án tù xuống và mãn hạn vào tháng 6/2016.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh – Cán bộ Trại giam số 6 (Bộ Công an) cho biết: “Khi chuyển đến trại giam số 6, Thế rất ngoan hiền, chấp hành xuất sắc cải tạo, bản lĩnh, sống tình nghĩa, khát vọng làm lại cuộc đời. Thế được sự ân xá của Chủ tịch nước chính là nhờ vào những điểm ấy”.

Trở về sau thời gian cải tạo, chấp hành án, Thế chăm chỉ làm ăn, phụng dưỡng bố, mẹ già làm lại cuộc đời. Sự quyết tâm của Thế viên mãn khi anh mới vừa cưới vợ.

Nhắc tới chuyện con trai mình mới cưới vợ, ông Đặng Văn Sửu (trú tại xóm 7, xã Mỹ Sơn) vui cười phấn khởi. Đây là điều mà ông mong ước muốn thấy nhất. “Sống gần 90 tuổi rồi, tôi lại thấy thằng con trai mình lấy vợ. Lúc nó phạm tội rồi bị án tử hình, gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. May ra, nó kịp hối cải làm lại cuộc đời từ trong trại giam rồi được sự ân xá của Chủ tịch nước. Một năm ra tù trở về nhà, nhìn con trai tu chí làm ăn, giờ là cưới vợ, tôi đã mãn nguyện lắm rồi”, ông Sửu cho biết.

Hôn trường đám cưới tử tù Đặng Văn Thế.

Đám cưới đặc biệt này diễn ra trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Câu chúc mừng hạnh phúc của cán bộ quản giáo, người dân trong xóm giúp đám cưới rộn ràng hẳn lên. Hạnh phúc muộn màng đến với anh, đó là cơ duyên, phấn đấu không ngừng nghỉ.

“Khi mới ra tù, điều đầu tiên là tôi làm lại cuộc đời, sau đó ao ước tìm được một người bao dung với quá khứ, sống với tôi trong quãng đời còn lại. Và rồi, người con gái ấy đã đến, yêu thương và nguyện gắn bó với tôi. Tôi mang nợ ân tình của nhiều người nên tự hứa với lòng phải sống tốt, để không phụ lòng tin và yêu thương của mọi người đã dành cho tôi. Với vợ, tôi không dám hứa sẽ dành cho cô ấy cuộc sống giàu sang, sung túc nhưng tôi đảm bảo sẽ cho cô ấy cuộc sống bình yên”, Đặng Văn Thế chia sẻ.

Cô dâu hôm nay là Đào Thị Hiệp, (SN 1984) đang trong vòng tay ấm áp của chồng, Hiệp mỉm cười nói: “Cuộc đời mỗi người, ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là anh ấy đã vượt qua và làm lại. Tôi sẽ nắm tay anh ấy đi qua đoạn đường khó khăn của cuộc đời. Gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc”.

Hiện, Đặng Văn Thế được một công ty vận tải tiếp nhận, phân công làm đại diện ở hai huyện miền núi Tương Dương và Kỳ Sơn. Tiếng nhạc lại vang lên trong đám cưới rộn ràng nơi làng quê. Vợ chồng tử tù ấy qua lại cảm ơn mọi người lời chúc phúc cho ngày vui.