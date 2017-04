Sáng nay, người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mỹ Đức.

Ông Cảnh là một trong số 20 người còn bị người dân giữ tại nhà văn hoá của xã Đồng Tâm.

Động thái tích cực này của người dân thôn Hoành diễn ra ngay sau lời kêu gọi thả người của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiều tối qua 20/4.

"Tôi cũng biết bà con đã nhận thức ra việc làm của mình và đã thả 18 cán bộ, chiến sĩ. Vì thế, bà con cần sớm dẹp bỏ toàn bộ vật cản trên đường vào làng và sớm thả nốt cán bộ, chiến sĩ. Chiến sĩ đi làm chỉ có bảo vệ dân chẳng ai đi đàn áp dân. Thực tế, số cán bộ này xuống cũng là nhân dân mà ra, thậm chí có họ hàng với người dân Đồng Tâm”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Ông Đặng Văn Cảnh (áo trắng) trao đổi với báo chí sau khi được người dân Đồng Tâm thả sáng nay.

Trước đó, vào ngày 15/4, trong quá trình điều tra vụ việc gây mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 4 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.Ngay sau khi Công an thành phố triển khai bắt giữ những người trên, người dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người, bao vây, không cho xe ô tô của các lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi địa bàn xã; giữ, đập phá 5 xe ô tô của lực lượng chức năng; giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành.Đến ngày 18/4, 15 cảnh sát cơ động đã được người dân thả ra, 3 người tự giải thoát.