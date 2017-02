TPO - Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội xác minh trường hợp xe ô tô biển xanh 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT.

Công văn của Uỷ ban cho hay, theo thông tin của một tài khoản Facebook được đăng tải trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 8/2 xuất hiện video xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Công an Thành phố.