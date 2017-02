Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa đề xuất UBND Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại khu vực trước sân bay Nội Bài, để đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu vượt giúp người đi bộ qua đường an toàn.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết sản lượng hành khách đi/đến sân bay Nội Bài tăng nhanh hàng năm. Trong tháng 1/2017, sản lượng hành khách đã đạt 1,8 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016."Lượng hành khách và phương tiện di chuyển đông, cắt ngang qua đường, có nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trước sân bay", ông Phương nói.Từ thực tế trên, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua đường Võ Nguyên Giáp để giảm thiểu ách tắc và nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện.Cuối năm 2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có cuộc họp bàn với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các đơn vị có liên quan khác nhằm đánh giá tình hình giao thông tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.Về phía Sở Giao thông đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về việc đề nghị xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại khu vực này.