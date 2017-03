TPO - Hai cháu bé rủ nhau đi hái lá dừa để lấy cọng làm chổi quét nhà. Thế nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà. Mọi người đi tìm và phát hiện thi thể hai cháu nằm dưới con mương cách nhà khoảng 500 mét.

Đường vào ấp Sơn Ton.

Sáng 16/3, Đại tá Phan Văn Ứng-Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: Cơ quan CSĐT đã xác định nguyên nhân khiến 2 bé gái tử vong tại rạch Chỉ Đỏ thuộc ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì (huyện Cù Lao Dung). Theo đó, hai nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Theo tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/3, cháu Hồ Thị G. (14 tuổi) và cháu Trần Thị Ngọc H (10 tuổi, cùng ngụ ấp Sơn Ton), rủ nhau đi hái lá dừa để lấy cọng làm chổi quét nhà. Đến 19h cùng ngày, không thấy hai cháu về nhà nên thân nhân đã tổ chức đi tìm. Sau đó, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể hai cháu nằm dưới con mương cách nhà khoảng 500 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo người dân địa phương, con rạch Chỉ Đỏ mới được nạo vét nên khá sâu, trong khi hai cháu bé lại không biết bơi.