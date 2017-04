TP - Dù còn vài ngày nữa sẽ đến ngày nghỉ lễ, cao điểm du lịch nhưng hành khách vẫn có thể mua được vé máy bay, tàu hoả do nguồn cung tăng.

Còn nhiều vé máy bay giá cao

Khảo sát kênh bán vé của Vietnam Airlines ngày 24/4 cho thấy, chặng Hà Nội - Phú Quốc, vé bay ngày 29/4 đã hết vé. Ngày 28/4, chỉ còn vé hạng thương gia (3,3 triệu đồng). Trước và sau hai ngày này, Vietnam Airlines vẫn còn vé bay ở mức rẻ hơn, từ 1,8 triệu đồng.

Hôm qua, Jetstar Pacific vẫn còn nhiều vé trên chặng này trong dải giá vé từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng tùy theo giờ bay. Vietjet còn vé cho ngày cao điểm trên chặng này ở mức giá thấp nhất 1,7 triệu đồng. Trong khi, vào ngày bình thường, khách có thể dễ dàng mua vé chặng này quanh mức 1 triệu đồng.

Trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, hầu hết các chuyến bay của Vietnam Airlines đều còn vé, nhiều chuyến còn vé hạng phổ thông. Tuy nhiên, các vé ngày cao điểm đều ở mức cao, thấp nhất 1,6 triệu đồng/vé. Cũng chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Jetstar Pacific còn nhiều vé trong hai ngày cao điểm 28, 29/4 với giá từ 1,3 triệu đồng. Vietjet còn vé cùng ngày, cùng chặng bay này với giá dao động từ 1,6 đến 2 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - TPHCM, hành khách vẫn có thể mua được giá vé chỉ 890.000 đồng của Jetstar hoặc 799.000 đồng của Vietjet. Vietnam Airlines cũng còn vé ở mức 890.000 đồng, tuy nhiên còn rất ít. Điều này cho thấy, nhu cầu đến các điểm du lịch trong nước của khách trong dịp này tăng rõ rệt.

Theo các nhân viên phòng vé máy bay, vé kì nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay không căng thẳng như mọi năm do nguồn cung ứng lớn. Trong đó, cao điểm từ ngày 27/4 - 3/5, Vietnam Airlines tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên 180.000 ghế, tăng gần 25% so với thường lệ và 15% so với cùng kỳ. Các chuyến bay được tăng chuyến chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội - TPHCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng - Nha Trang - Phú Quốc. Trong đó, đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng với hơn 100 chuyến; Hà Nội/TPHCM - Phú Quốc 40 chuyến; Hà Nội/TPHCM - Nha Trang 18 chuyến.

Vé rẻ tàu hỏa còn nhiều

Ngược lại với ngành hàng không chỉ còn vé giá cao, cho đến chiều qua 24/4, hành khách đi tàu chỉ có thể mua được hạng ghế ngồi, ghế phụ giá thấp ở các chặng ngắn, đông khách, vé giường nằm đã hết.

Đơn cử, tàu chặng Hà Nội - Vinh xuất phát vào tối thứ 6 (28/4) đều hết tất cả các loại chỗ, khách chỉ có thể mua ghế phụ (ghế nhựa). Khách đi chặng này chỉ có thể mua vé ở chuyến tàu xuất phát vào sáng sớm ngày thứ 6.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đã giảm sức nóng từ khi có cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuy nhiên, khách muốn đi tàu du lịch lên Lào Cai - Sa Pa vào dịp này cũng chỉ có thể mua hạng ghế ngồi.

Tình hình tương tự cũng xảy ra trên chặng Sài Gòn - Nha Trang (môt trong những chặng có lượng khách đông). Hệ thống bán vé điện tử của ngành đường sắt cho thấy, vé từ Ga Sài Gòn đi Nha Trang vào tối 28/4 đã hết, chỉ còn lại một số ít vé ngồi vào buổi sáng và chiều hoặc khách chỉ có thể mua ghế phụ.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng GĐ Cty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, giá vé dịp 30/4 điều chỉnh linh hoạt theo ngày và giờ đi tàu nhưng cơ bản tương đương cùng kỳ năm 2016. Do đặc thù của ngành đường sắt là ưu tiên bán vé chặng dài, đi suốt tuyến nên các chỗ ngồi cho chặng dài từ Bắc vào Nam và ngược lại trong dịp cao điểm vẫn còn.