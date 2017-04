TPO - Trong lúc anh Liễu sử dụng súng, không may một viên đạn bay đúng vào đùi của em Lô Văn Quỳnh, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/4, thông tin từ ông Võ Khánh Toàn, - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một học sinh 8 tuổi bị trúng đạn.Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8/4, anh Lương Văn Liễu (trú tại bản Huồi Muồng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) mang súng tự chế đi bắn chim. Trong lúc anh Liễu sử dụng súng, không may một viên đạn bay đúng vào đùi của em Lô Văn Quỳnh (SN 2009, học sinh trường Tiểu học Tiền Phong, con của chị Vi Thị Hồng, trú tại bản Huồi Muồng, xã Tiền Phong).Nhận tin báo, Công an viên bản Huồi Muồng đã xuống hiện trường lập biên bản, trình báo sự việc lên cấp trên. Bước đầu, Công an xã Tiền Phong đã thu được 8 khẩu súng tự chế tại bản Huồi Muồng nơi xảy ra vụ nổ súng. Em Quỳnh được gia đình đưa xuống cấp cứu tại bệnh viện sản nhi Nghệ An.Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện sản nhi Nghệ An, viên đạn hình tròn đi xuyên từ ngoài vào tận phía trong đùi phải, bị che bởi cơ đùi nạn nhân. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi chân bệnh nhân.