TPO - Không có giấy phép lái xe theo quy định, Tại Quang Hạnh vẫn điều khiển chiếc xe tải ben đi sửa… phanh. Trên đường lưu thông phát hiện xe phanh xe mất hiệu lực, Hạnh đã không xử lý được tình huống nên đã tông liên tiếp 4 xe máy lưu thông phía trước gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Ngày 2/3, Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) làm 2 người chết, 4 người bị thương.

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 28/2, xe tải mang biển số 60C – 049.12 do Tại Quang Hạnh (SN 1982) ngụ tại ấp 8 xã Sông Trầu huyện Trảng Bom điều khiển lưu thông từ thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu) ra khu vực ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) để sữa chữa phanh xe ô tô. Khi đến km 10+300, đường ĐT 767 thuộc ấp 3 xã Vĩnh Tân, tài xế Hạnh phát hiện xe mất phanh nên không kịp xử lý đã để xe ô tô va chạm với 4 xe mô tô cùng chiều phía trước. Hậu quả chị Nguyễn Thị Thùy Trang và con gái là Hà Hoài Bảo Ngọc tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đã được xác định là do tài xế Hạnh không có giấy phép lái xe ô tô, khi phát hiện bộ phận hãm (phanh) mất hiệu lực đã không xử lý được tình huống. Xe ô tô 60C- 049.12 do ông Đào Đình Hưởng (SN 1982) ngụ tại KP 7, thị trấn Vĩnh An làm chủ sở hữu. Hiện ông Hưởng không cung cấp được giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan.