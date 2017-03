TP - Ngày 24/3, Biên phòng Cửa Đại - Hội An phục bắt tàu mang số hiệu HD 0085 của Cty Thành Đô vi phạm trong việc hút cát tại Cửa Đại. Ngày 6/3, lực lượng biên phòng rượt bắt hai tàu cũng của Cty này đang chở cát chạy về hướng Đà Nẵng, yêu cầu quay trở lại đổ cát vào bãi biển Cửa Đại. Hôm qua, thành phố Hội An khẩn cấp đề nghị cho dừng cả hai dự án nạo vét luồng lạch tại đây.

Trước đó, ngày 12/3, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Vũ Mạnh Khải- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vận tải Việt Tiến (địa chỉ tại An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Lý do: ngày 11/3, ông Khải sử dụng 2 phương tiện hút cát là tàu HP 2872 và HP 4288 vào hoạt động nhưng “không mang theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không mang theo giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện”.

Tàu mang số hiệu NĐ 3169 của Công ty TNHH Tuấn Sinh lúc 6h30 sáng 15/3 bơm cát tại Đà Nẵng. Ảnh: PV (cắt từ clip).

Với những tư liệu, hình ảnh PV ghi lại được trong đêm 14/3, chính tàu HP 2872 (thuyền trưởng là Nguyễn Văn Bính) đã có hành vi hút cát ở Cửa Đại sau đó chạy ra Đà Nẵng đổ cát vào dự án lấn biển Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước do Công ty CP Trung Nam đang thi công.

Chưa hết, lọt vào ống kính của các PV, là các tàu mang số hiệu NĐ 3168, NĐ 3169 thường xuyên chở cát từ Cửa Đại ra đổ vào công trình lấn biển của Công ty CP Trung Nam tại Đà Nẵng. Trong “Danh sách tàu xin phép vào khu vực Cửa Đại để nạo vét vét thông luồng đến ngày 14/3/2017”, do Đồn biên phòng Cửa Đại quản lý, tàu NĐ 3169 (thuyền trưởng Đỗ Văn Huyên) và tàu NĐ 3168 (thuyền trưởng Nguyễn Văn Lộc) đều thuộc Công ty TNHH Tuấn Sinh (tỉnh Nam Định). Tuấn Sinh, chính là công ty đã ký hợp đồng hút 1 triệu m3 cát Cửa Đại cho Trung Nam, với giá trị 60 tỷ đồng, mặc dù Công ty CP Trung Nam phủ nhận việc Công ty Tuấn Sinh chở cát Cửa Đại về công trình của mình.

Và cũng tàu NĐ 3169 này lúc 15h chiều cùng ngày lại hút cát ở Cửa Đại, TP Hội An.

Đề nghị dừng 2 dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại

Tại cuộc họp khẩn với các đơn vị, ban ngành có liên quan đến hai dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại chiều 24/3, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hội An đề nghị UBND tỉnh dừng dự án nạo vét luồng lạch của Cục đường thủy nội địa - Bộ GTVT, và dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại do Hội An quản lý. Lý do vì nhà thầu dự án thuộc Cục Đường thủy nội địa đã không phối hợp với chính quyền để kiểm tra, giám sát. Ông Dũng cũng thừa nhận thực trạng quản lý yếu kém để xảy ra sự việc hút cát trộm.

Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại cho hay, sáng 24/3, đơn vị đã tiếp tục phục bắt tàu HD 0085 của Công ty Thành Đô vi phạm trong việc hút cát tại Cửa Đại.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An – một trong hai đơn vị thực hiện dự nạo vét luồng lạch Cửa Đại, cho biết đến nay, dự án này (nạo vét 70.000m3) đã cơ bản hoàn thành.