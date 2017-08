Điều chỉnh giá vé giữ xe du lịch kiểu “chữa cháy”

Ngày 1/8 vừa qua, nhiều tài xế vận tải du lịch khi đưa khách đến Huế không khỏi ngỡ ngàng trước giá vé lưu đỗ bến bãi tham quan bỗng tăng với mức chóng mặt, từ 25.000 đồng lên 50.000 đồng cho mỗi lần đỗ của một xe ô tô 24 chỗ trở lên. Nhiều cuộc tranh cãi giữa lái xe và nhân viên phòng vé bến bãi đỗ xe liên tục nổ ra. Nhiều người bức xúc đã cho đăng tải thông tin giá vé “trên trời”, cùng những clip bất đồng giữa cánh tài xế với nhân viên bến bãi ở Huế lên mạng xã hội, internet… gây hình ảnh không tốt về khâu “hậu cần” của du lịch đất Cố đô.

Được biết giá dịch vụ trông giữ xe tại TT-Huế tăng là do điều chỉnh theo Quyết định (QĐ) số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thay thế QĐ 56/2016 được áp dụng trước đó. Đơn cử theo quyết định mới này, giá dịch vụ giữ xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm, xe tải có trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container có mức vé 50.000 đồng (từ 6-22 giờ), 75.000 đồng (sau 22 giờ đến trước 5 giờ sáng hôm sau) và 1 triệu đồng (khoán theo tháng). Mức này tăng gấp đôi so với trước.

Điều khiến cánh tài xế xe du lịch bức xúc là do mức thu tăng đột ngột. Trong khi, mặt bằng trông giữ xe du lịch khu vực miền Trung vẫn giữ ở mức “mềm”. Họ lấy ví dụ, nhiều điểm tham quan tại Hội An (Quảng Nam), Phong Nha (Quảng Bình) chỉ thu từ 10.000 - 25.000 đồng/lượt cho loại xe du lịch trên 24 chỗ ngồi. Mặt khác, đặc thù xe du lịch vốn chịu khá nhiều loại phí, một khi phí bến bãi tăng lên thì giá dịch vụ hợp đồng không thể tăng theo do đã được ký theo chu kỳ từng năm. Còn nhân viên các bến bãi phục vụ du lịch tại Huế khi tiếp nhận thắc mắc thì lại giải thích rằng, họ thu mức phí mới cao gấp đôi là căn cứ quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh. Mặt khác, mức thu mới đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (?). Không chấp nhận cách thu và giải thích này, có tài xế vừa vào bến đã lập tức đánh xe ra ngoài để phản đối mức vé “trên trời”.

Trước phản ứng trực tiếp của giới vận tải du lịch và dư luận xã hội, mới đây, UBND tỉnh TT-Huế “chữa cháy” với QĐ mới số 57 về việc sửa đổi, điều chỉnh giá dịch vụ giữ xe tại các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, thay cho Phụ lục 1 của QĐ 30 ban hành ngày 12/5 trước đó. Quyết định mới có hiệu lực áp dụng từ 19/8.

Theo đó, giá dịch vụ giữ xe du lịch đã được giảm ở nhiều loại xe. Đơn cử, giá dịch vụ bến bãi dành cho xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm, xe tải có trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container giảm về mức 30.000 đồng (ban ngày), 50.000 đồng (ban đêm), 600.000 đồng (khoán theo tháng). Trong khi, các loại xe này trước đó theo QĐ 30 có 3 loại giá tùy thời gian, loại hình gửi là 50.000, 75.000 và 1 triệu đồng… Riêng đối với các điểm trông giữ xe chất lượng cao (có trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh: camera giám sát theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi, quản lý điểm đỗ, ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, ra tính tiền, in hóa đơn tự động, có bảo hiểm gửi xe…), mức giá vẫn được duy trì như QĐ 30.

