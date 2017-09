Điều tra vụ 2 mẹ con tử vong khi va vào ô tô của chủ tịch xã

Chiều 5/9, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Ngô Mây (Tp. Kon Tum, Kon Tum) xe ô tô loại 5 chỗ biển số 82K-5720 do Nguyễn Xuân Tấn (47 tuổi) chạy từ Đắk Hà đến Tp. Kon Tum đã va chạm với xe mô tô biển số 82H3- 9321 do chị Nguyễn Thị Đào (42 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, chở theo con gái là Nguyễn Thị Liệu (16 tuổi).

Cú va chạm khiến cả 2 mẹ con chị Đào tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Kim Văn