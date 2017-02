TP - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Dương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại ngôi nhà đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Chiều 26/2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 1h sáng 26/2, một căn nhà nằm trong hẻm trên đường 30/4, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bất ngờ bốc cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Căn nhà trên do vợ chồng anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long) và chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre) thuê ở cùng 2 con là bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi) cách đây chưa lâu. Tại hiện trường, căn nhà được thiết kế theo kiểu phòng trọ với một tầng trệt và gác lửng bên trong. Bên ngoài được gắn cửa sắt kiên cố. Khi xảy ra hỏa hoạn cửa đã bị khóa trái bên trong nên người dân không thể tiếp cận giải cứu.

Theo người dân, trước khi xảy ra cháy, gia đình anh Diệp có tổ chức sinh nhật cho cậu con trai đầu lòng. Đến rạng sáng 26/2, hàng xóm nghe tiếng hô hoán và đập cửa, chạy ra thì thấy căn nhà đang cháy dữ dội. Do căn nhà bị khóa kín, kèm theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên không ai tiếp cận được hiện trường. Đến khi lực lượng PCCC có mặt dập lửa thì đã muộn, bốn người trong nhà đã tử vong.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, Bộ Công an đã cử lực lượng vào phối hợp với tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện, các nạn nhân tử vong do ngạt khói.