TPO - Lãnh đạo đội thanh tra giao thông phụ trách luồng sông Cầu qua Bắc Giang – Bắc Ninh vừa bị định chỉ công tác để làm rõ những nội dung liên quan đến nạn cát tặc.

Cụ thể, ông Phan Minh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Đường thuỷ phía Bắc (trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ thuộc Đội Thanh tra – An toàn đường thuỷ số 2 (quản lý luồng sông Cầu qua Bắc Ninh – Bắc Giang, nơi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ do dừng dự án nạo vét luồng lạch, tận thu cát trên sông Cầu.



Cụ thể, ông Trần Văn Khiết - Đội trưởng Đội Thanh tra an toàn số 2, ông Nguyễn Quang Quý (Đội phó) và công chức thanh tra Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ trong 5 ngày, từ ngày 15 - 20/3.



Ông Đoàn Văn Mích- Đội phó Đội Thanh tra an toàn số 2 được giao tạm thời thay ông Khiết điều hành công việc.





Quyết định kỷ luật các cán bộ thanh tra đường thuỷ

Trao đổi với Tiền Phong chiều 17/3, một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, các thanh tra viên trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn này sẽ bị xem xét trách nhiệm trong việc để xảy ra nạn cát tặc trên địa bàn quản lý và việc không báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên.Vị lãnh đạo này cho biết, tới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ xem xét trách nhiệm quản lý của các cơ quan cấp cao hơn, trong đó có cả Cục Đường thuỷ nội địa.