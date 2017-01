Sáng 11/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước giải khát của Công ty Cổ phần Thương mại Tân Tiến Phát, địa chỉ tại đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Một số sản phẩm bị thu hồi của Công ty Cổ phần thương mại Tân Tiến Phát. (Nguồn: tantienphat.vn)

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực sản xuất và kho bảo quản của công ty trên không đảm bảo vệ sinh; khu vực sản xuất không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại; không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; người sản xuất không mang đủ trang phục bảo hộ lao động.Sản phẩm sản xuất của công ty trên không đúng với hồ sơ công bố, vi phạm quy định về nhãn mác, cụ thể hồ sơ công bố là nước chanh leo nhưng sản phẩm là nước chanh dây và trên nhãn mác có ghi thêm là bổ sung vitamin; lon nước hương bí đao nhưng được đóng thùng ở bên ngoài có nhãn mác là trà bí đao.Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 22 công nhân đang làm việc nhưng chỉ có 8 người có hồ sơ khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.Trước đó, vào ngày 29/11/2016, Cục An toàn Thực phẩm đã phối hợp với C49 (Bộ Công an) đã kiểm tra tại cơ sở này cũng đã có kết luận cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh để sản xuất; sử dụng nước không đạt quy chuẩn để sản xuất thực phẩm (cụ thể theo kết quả xét nghiệm của Viện Dinh Dưỡng quốc gia mẫu nước dùng phối trộn nguyên liệu lấy từ vòi chảy vào thùng phối trộn có nhiễm Coliforms).Công ty trên sản xuất 8 lô sản phẩm thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm; sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục cho phép sử dụng nhưng vượt giới hạn cho phép.Trước những sai phạm này, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 120 triệu đồng, buộc Công ty Cổ phần Thương mại Tân Tiến Phát tiếp tục thu hồi các lô hàng hóa vi phạm về nhãn và chất lượng đang lưu hành trên thị trường để tiêu hủy nhãn và sản phẩm theo quy định. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày.Kể từ khi có quyết định của Cục An toàn Thực phẩm, đã hơn một tháng nhưng Công ty Cổ phần Thương mại Tân Tiến Phát vẫn chưa khắc phục những yêu cầu của đoàn kiểm tra đưa ra. Do vậy, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất của cơ sở này, tạm dừng lưu thông và tiến hành thu hồi các lô sản phẩm vi phạm quy chế về nhãn mác để tiêu hủy.Đoàn đã niêm phong toàn bộ số sản phẩm hiện có tại cơ sở (gồm 1680 lon nước hương bí đao 333ml, 1344 chai nước chanh dây 500ml) vi phạm quy chế về nhãn mác và sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để sản xuất.Trưởng đoàn kiểm tra của thành phố đã giao cho Chi cục Quản lý thị trường thành phố - đơn vị cấp phép và Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Hoài Đức giám sát quá trình khắc phục của đơn vị cũng như việc chấp hành quyết định đình chỉ sản xuất của đoàn kiểm tra.Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước dùng phối trộn nguyên liệu lấy từ vòi chảy vào thùng phối trộn, giao Chi cục An toàn thực phẩm thành phố xét nghiệm và thông báo cho cơ sở. Khi cơ sở khắc phục được các sai phạm nêu trên và nguồn nước được xác định đảm bảo an toàn mới được tiếp tục sản xuất.