TPO - Hai nạn nhân đốt pháo nổ trong đêm giao thừa bị mù mắt, cụt tay xảy ra ở thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, sau đó được đưa cđến Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị.

Ngày 29/1, báo Tiền Phong điện tử có đăng tin “Cụt tay, mù mắt do đốt pháo”, phản ánh việc 2 người bị tai nạn do đốt pháo và được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng. Nội dung tin có chi tiết không chính xác: “Bất chấp lệnh đốt pháo của các cấp, các ngành; hai đối tượng ở huyện Chi Lăng lén lút đốt pháo trong đêm giao thừa. Hậu quả, người thì bị cụt tay, người mù mắt”.

Sau khi đăng tin, báo Tiền Phong nhận được phản hồi từ một số cơ quan, ban ngành có liên quan của huyện Chi Lăng và tỉnh Lạng Sơn; đã kịp thời chỉnh sửa nội dung chưa chính xác.

Tiền Phong thông tin chính thức lại như sau:

“Vào thời điểm sau đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, xảy ra vụ việc 2 đối tượng đốt pháo trái phép tại nhà của Hoàng Văn On (SN 1986, trú tại thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); hậu quả làm On bị cụt tay trái, Hoàng Văn Nhâm (SN 1989, hàng xóm On) bị mù mắt. Vụ việc đốt pháo trái phép không xảy ra tại địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhưng do nơi xảy ra tai nạn là địa bàn giáp ranh với huyện Chi Lăng nên người nhà đã quyết định chuyển đến Trung tâm y tế huyện Chi Lăng cấp cứu.

Báo Tiền Phong điện tử xin chân thành cảm ơn sự trao đổi thông tin, cộng tác của lãnh đạo huyện Chi Lăng, các sở ban ngành hữu quan của tỉnh Lạng Sơn trong việc tìm hướng khắc phục những điểm thông tin không chính xác.

Đồng thời, báo Tiền Phong và tác giả bài báo xin chân thành cáo lỗiUBND huyện Chi Lăng và bạn đọc về những sai sót đáng tiếc trên.