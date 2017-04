Ôtô đỗ trước cổng nhà dân ở phường Trung Hoà (Hà Nội) bị gia chủ vẽ chi chít trên thân xe, vụ việc sau đó được đưa ra giải quyết ở công an phường.

Chiếc xe 5 chỗ bị chủ nhà dùng bút xoá vẽ chi chít trên nắp capo, kính chắn gió và hai bên hông. Ảnh: Nguyễn Linh

Chiều 31/3, ôtô 5 chỗ đỗ ở lề đường, trước cổng một hộ dân trong ngõ 124 phố Hoàng Ngân (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian ôtô nằm ở đây khoảng một giờ đồng hồ, phía trên kính lái chủ xe để lại số điện thoại.Thấy chiếc xe đỗ trước cổng, khiến việc đi lại gặp khó khăn, người phụ nữ được cho là chủ nhà đã dùng bút xóa màu trắng vẽ khắp xe.Đến khoảng 19h cùng ngày, chủ xe phát hiện những vết bút xoá chi chít trên thân ôtô nên đã phản ứng với chủ nhà, hai bên trình báo với nhà chức trách và công an phường đã ra lập biên bản giải quyết.Sáng nay, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa xác nhận vụ việc và cho biết, khu vực ngõ 124 được xác định là không có biển cấm dừng cấm đỗ nên tài xế không bị xử phạt; hai bên đã tự hoà giải. "Người vẽ lên ôtô xin lỗi chủ xe và nhận khắc phục hậu quả", lãnh đạo Công an phường Trung Hoà nói.