TPO - Sáng nay 1/1, dù trời có chút mưa và hơi se lạnh nhưng tại khu vực vòng cung Chùa Cầu, đoàn khách “xông đất” phố cổ Hội An đã được đón chào nồng nhiệt trong ngày đầu tiên của năm mới 2017.

Đó là đoàn khách 11 người đến từ Tây Ban Nha và Úc do Công ty EMIC tổ chức. Đây tiếp tục là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch Hội An sau năm 2016 với các chỉ số du lịch tăng cao. Hội An đã đón trên 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 18% so với cùng kỳ, trong đó đáng chú ý là khách Việt Nam tăng gần 11% so với năm 2015 với gần 1,3 triệu lượt.

Tại Hội An, ngay trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tỉnh Quảng Nam cũng đã đón vị khách quốc tế thứ 2,3 triệu đến tham quan địa phương năm 2016.

Những hình ảnh đoàn khách “xông đất” phố cổ Hội An được chào đón nồng nhiệt:

Đoàn lân đón chào du khách.