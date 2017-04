Khi chiếc xe ô tô băng qua đường sắt, bánh xe bị mắc kẹt giữa đường ray. Do say xỉn nên tài xế loay hoay mãi vẫn không điều khiển được xe thoát ra được. Lúc này, đoàn tàu Bắc - Nam đang chạy tới nhưng rất may đã kịp dừng khi chỉ còn cách chiếc xe khoảng 100m.

Chiếc ô tô 7 chỗ mắc kẹt nằm vắt ngang đường sắt. Sự cố trên xảy ra vào chiều 20/4 trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua địa phận phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo đó, xe ô tô 7 chỗ BKS 51F- 28723 do tài xế Nguyễn Văn Hóa (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển băng ngang đường sắt tại địa điểm trên. Khi ra giữa nút giao, bất ngờ ô tô tông vào phía bên phải của đường ngang và gục đầu xe xuống đường thoát nước bên cạnh đường sắt. Sự cố khiến chiếc xe nằm vắt ngang, mắc kẹt giữa đường ray. Cùng thời điểm này, đoàn tàu SPT1 do lái tàu Nguyễn Phụng Hoàng điều khiển đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi ga Sài Gòn cũng vừa tới địa phận TP Biên Hòa. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán báo hiệu cho nhân viên trực gác gần nhất để báo đoàn tàu dừng lại. May mắn, khi chỉ còn cách hiện trường gần 100m, đoàn tàu đã kịp dừng hẳn. Lúc này, nhiều người dân đã giúp giải cứu chiếc xe ra khỏi đường sắt. Sau khoảng 15 phút sau, chiếc xe ô tô đã được đưa ra an toàn và đoàn tàu được tiếp tục hành trình. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do tài xế ô tô đã uống rượu bia và không làm chủ được tay lái khi băng qua đường sắt.

Theo Dân Trí