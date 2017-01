TPO - Sáng ngày 25/1, Công an TP. HCM chính thức tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Đội CSHS đặc nhiệm hướng Nam, trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo của Bộ Công an.

Bí Thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP. HCM cho biết: “Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với chủ lực là lực lượng Công an Thành phố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. HCM thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ rệt. Phạm pháp hình sự trong năm 2016 được kéo giảm 13,31% so với năm 2015, trong đó các loại án xâm hại tài sản đều được kéo giảm mạnh, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 70%”.

Bí Thư Đinh La Thăng chào các chiến sỹ thuộc lực lượng “quả đấm thép”.

Giám đốc Công an TP. HCM – Trung tướng Lê Đông Phong cho biết bước đầu lực lượng sẽ hoạt động thí điểm trên 5 địa bàn trọng điểm.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, tội phạm hình sự tuy kéo giảm nhưng còn diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố nghiên cứu xây dựng một đơn vị tinh nhuệ, để bọn tội phạm nghe đến là khiếp sợ, nhân dân nghe đến là an tâm, tin tưởng. Sau một thời gian khảo sát, chuẩn bị, đến nay Bộ Công an đã cho phép Công an Thành phố thành lập Đội CSHS đặc nhiệm hướng Nam, với mong muốn đáp ứng yêu cầu mà lãnh đạo TP. HCM đã đặt ra, trở thành “quả đấm thép” tấn công tội phạm của Công an Thành phố.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng CSHS, Công an TP. HCM vừa sẽ là “cú đấm thép” đối với tội phạm đường phố, vốn gây nhiều bất ổn cho TP. HCM trong những năm qua.

Lực lượng “quả đấm thép” là những chiến sỹ giỏi võ, mưu trí và thao lược.

Còn theo Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP. HCM cho biết: “Năm 2008, Công an TP. HCM đã thành lập lực lượng hình sự đặc nhiệm theo 2 cấp thuộc phòng CSHS và thuộc đội CSHS của công an các quận, huyện. Lực lượng này đạt được nhiều thành tích hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tuy nhiên do mô hình phân cấp, phân địa bàn, lượng lượng mỏng, trong khi đó tình hình tội phạm, đặc biệt là đường phố còn diễn biến phức tạp, gây nhiều bất ổn, bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo TP. HCM và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo Công an TPHCM phải có biện pháp kéo giảm hiệu quả tình hình tội phạm, qua đó, lãnh đạo chính quyền TP. HCM có đề nghị với Công an TPHCM tái lập lại mô hình như những huyền thoại SBC ngày xưa”.

Biểu diễn khống chế tội phạm.

Bước đầu, lực lượng này sẽ hoạt động thí điểm trên 5 địa bàn trọng điểm, vốn tìm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm đường phố là quận 7, quận 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.



Sau một năm thí điểm, Công an TP. HCM sẽ tổng kết mô hình này, báo cáo lên Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn.

Kết thúc buổi lễ, đội quân tinh nhuệ này mặc thường phục xuống đường làm nhiệm vụ.