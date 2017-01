Hàng chục người mang theo dao, kiếm, mã tấu… đến nộp cho công an phường nhằm hưởng ứng kêu gọi sự thượng tôn pháp luật, và nhận những món quà là thực phẩm Tết.

Nhiều người mang mã tấu đến giao nộp. Ảnh: CTV.

Công an phường 12 (quận 10, TP HCM) vừa tổ chức ngày hội đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy quà tặng. Đây là hình thức nhằm đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Hàng chục người dân địa phương và từ nơi khác đã đem nhiều loại dao kiếm, mã tấu, lựu đạn đến giao nộp. Đổi lại, họ nhận những phần quà Tết là đường, sữa, bánh kẹo.

Trung tá Phạm Văn Phú – Trưởng công an phường 12 - cho biết, địa phương chiếm diện tích bằng 1/5 quận 10; đang quản lý hơn 25.000 nhân khẩu... nên quản lý rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn cất giữ các loại vũ khí để làm kỷ niệm.

Họ được nhận những phần qùa từ cảnh sát địa phương. Ảnh: CTV.

Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng khối dân vận mở cuộc vận động nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, công an đã giúp nhiều người dân hiểu rõ được mối nguy hiểm khi tàng trữ những hung khí nguy hiểm này.

"Chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhưng nếu thiếu kiềm chế cũng có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Chính vì vậy, việc vận động người dân giao nộp các loại hung khí nguy hiểm sẽ góp phần chủ động ngăn ngừa tội phạm", trung tá Phú nói.

Nhờ chủ động ngăn ngừa tội phạm, trong năm 2016, trên địa bàn các vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 15% so với năm 2015; tỷ lệ khám phá án đạt 78%.

Với thành tích xuất sắc, ngày 24/1, Công an phường 12 được Ban Giám đốc Công an TP HCM tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Bộ Công an cũng tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng loạt vũ khí được thu giữ. Ảnh: CTV.

Trước đó, phong trào đổi vũ khí, vật liệu nổ được khởi phát từ Công an phường 14, quận Bình Thạnh. Qua thời gian được nhân rộng đến các địa phương khác và nhận được ủng hộ của người dân.