TPO - Chiều 1/3, đại diện hơn 600 nhà xe đã đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc chuyển luồng tuyến. Nhiều ý kiến bức xúc của doanh nghiệp đã được nêu ra và cơ quan chức năng cũng đưa ra những biện pháp điều chỉnh.

Đại diện doanh nghiệp vận tải chất vấn lãnh đạo Hà Nội và Bộ GTVT về việc điều chuyển chiều 1/3

Sau 2 tháng điều chuyển về bến Nước Ngầm, đại diện hàng trăm DN vận tải cho biết vẫn chưa ổn định hoạt động.



Từ ngày 2/1, Sở GTVT Hà Nội thực hiện điều chuyển, sắp xếp 628 nốt xe theo hướng Đông - Bắc – Tây – Nam tại 4 bến xe trên địa bàn Hà Nội. Riêng bến xe Nước Ngầm có trên 300 nốt xe chạy các tuyến phía Nam, nhiều nhất là tại bến Mỹ Đình chuyển về. Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, đến nay đã có 623/628 nốt xe của DN vận tải thực hiện điều chuyển (chiếm trên 99%) kế hoạch.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Thạc, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Nam Định, đồng thời là chủ doanh nghiệp vận tải Nam Trực, là một trong những người đầu tiên chất vấn kế hoạch điều chuyển luồng tuyến xe khách của Hà Nội vừa qua. Ông Thạc cho rằng, kế hoạch điều chuyển toàn bộ xe chạy tuyến Nam Định từ bến Mỹ Đình về bến Nước Ngầm vừa qua, đã khiến doanh nghiệp (DN) vận tải điêu đứng.“Từ chỗ mỗi lượt xe xuất bến từ Mỹ Đình thường kín khách, nay về bến Nước Ngầm hầu hết các nhà xe chỉ chở... gió chạy ra đường. DN tôi có 10 xe. Sau hai tháng thực hiện điều chuyển, chúng tôi lỗ hơn 570 triệu đồng. Với 150 nốt lượt chạy về Nam Định mỗi ngày, tổng cộng DN vận tải tuyến Nam Định đang bị lỗ trên 83 tỷ đồng trong 2 tháng qua”, ông Thạch đưa ra con số thống kê.Đại diện các DN chạy tuyến Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An… cũng bày tỏ, mỗi DN đều có từ 2 đến 10 xe bị điều chuyển về bến Nước Ngầm, và nếu cứ duy trì tình trạng hoạt động như hiện nay, thì không lâu nữa họ sẽ phá sản vì nợ nần.Ông Nguyễn Phú Bình, chủ nhà xe khách Đức Bình (Nghệ An) nói: “Nhà tôi có 2 xe đang chạy Nghệ An - Hà Nội. Sau hai tháng chuyển về bến Nước Ngầm, chúng tôi lỗ hơn 100 triệu đồng. Kinh phí mua xe gần 10 tỷ đồng, trong đó hơn 50% là vay ngân hàn. Nay vì bị lỗ tôi đã dừng chạy một xe. Nếu cứ đà này, nhà xe chúng tôi chẳng mấy chốc vỡ nợ”.Nêu các nguyên nhân vào bến xe Nước Ngầm không có khách, đại diện nhiều DN cho rằng: Do vị trí và đường ra vào bến Nước Ngầm không thuận tiện; xe dù bến cóc tràn lan; xe chạy hợp đồng trá hình nhan nhản; việc sắp xếp lại luồng tại các bến không được điều chuyển không đồng bộ, công bằng.Ông Trần Hữu Quang, Giám đốc nhà xe Hà Sơn Hải (Thanh Hoá) ví von: Nếu xây trung tâm thương mại hoành tráng nhưng vẫn để tồn tại các chợ cóc xung quanh thì ai còn muốn vào trung tâm thương mại làm gì. Điều chuyển hàng trăm lượt xe vừa qua cũng vậy. Sang bến mới, nhưng xe dù, bến cóc vẫn hoạt động như chợ ở xung quanh bến cũ thì DN vận tải "không điêu đứng mới là lạ".Trước việc càng chạy càng lỗ, nhiều DN chạy các tuyến Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An cho biết họ muốn trở lại bến Mỹ Đình hoạt động. Nếu nguyện vọng này không được họ sẽ trả nốt, bán lại xe cho Sở GTVT Hà Nội.Đăng đàn để trả lời các ý kiến của DN, nhưng lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội sớm bị DN phản ứng. Bởi lẽ, đại diện các DN cho rằng cuộc đối thoại này chỉ dành cho họ và lãnh đạo thành phố và Bộ GTVT như văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Trật tự buổi đối thoại chỉ được lập lại khi chủ toạ là Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường mời Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng lên phát biểu. Ông Hùng cho rằng, việc DN muốn đưa xe trở lại bến Mỹ Đình là không thể vì đây là quy hoạch, hơn nữa phương án trên là sự phối hợp giữa thành phố với Bộ GTVT.Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội vẫn tiếp thu ý kiến của DN và có báo cáo lên Thủ trướng Chính phủ trước ngày 10/3. Trong thời gian chờ Thủ tướng quyết định về nguyện vọng của DN, ông Hùng yêu cầu Công an thành phố xử lý dứt điểm xe dù, bến cóc hoạt động tại các bến xe. Công an Từ Liêm, Hoàng Mai có trách nhiệm rà soát, theo dõi, thống kê các tụ điểm trên, chủ động hoặc phối hợp xử lý. Cùng với xử phạt, những xe dù bị phát hiện, ông Hùng yêu cầu lực lượng chức năng phải giữ xe, đồng thời xử lý các chủ bến cóc.