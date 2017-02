TPO - Một trận động đất 3.9 độ richter vừa xảy ra tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) gây rung chuyển nhiều đồ đạc.

Động đất vừa xảy ra gần thủy điện Sông Tranh 2.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 11h 20 phút hôm nay 26/2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ bắc, 108.052 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, xảy ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay, ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My xác nhận người dân địa phương khu Nước Xa, thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (giáp ranh huyện Bắc Trà My) cảm nhận thấy rung động rất rõ.

Khi động đất xảy ra có kèm theo tiếng nổ nhẹ trong khoảng 3 giây, gây rung lắc mạnh, dịch chuyển đồ vật trong nhà.

Cũng theo ông Bửu, sau khi có tin báo của người dân địa phương đã cho đoàn đi kiểm tra, hiện vật chưa ghi nhận thiệt hại từ trận động đất này.