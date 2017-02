Ông Nguyễn Long Thiên, Trưởng Ban quản lý đền ông Hoàng Mười cho hay, người dân đi lễ ở Đền ngoài thắp hương còn mua ngựa giấy đốt, mục đích là cầu bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. "Đức Quan Hoàng Mười là tướng trận giỏi, do vậy người dân hóa ngựa để ông cùng quân lính củng cố binh lực, đánh giặc ngoại xâm theo tín ngưỡng từ thời trước truyền lại nay", ông Thiên nói.