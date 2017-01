TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt của Bắc Bộ giảm sâu trong hai ngày qua, kèm theo mưa vừa tới mưa to. Đợt mưa rét này sẽ kéo dài bao lâu?

Ảnh minh họa.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa và rét đậm đang diễn ra ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Dự kiến vào cuối tuần nhiệt độ sẽ tăng lên và mưa sẽ hết.

Ông Hải cho biết, đợt rét đang diễn ra là đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông. Sáng nay ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ là 6oC, Đồng Văn là 9,7 oC, Sa Pa là 11 oC, Ngân Sơn là 12oC, Hà Nội là 15 oC. Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và đang tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay (12/01) nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 12-14oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC; vùng núi có rét đậm.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16C. Tuy nhiên, từ thứ 7, nhiệt độ tăng dần, qua rét đậm và mưa sẽ hết.