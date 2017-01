TPO - Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, hai vợ chồng bị ngộ độc khí, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng co rút chân tay, buồn nôn, nhức đầu.

Ngày 24/1, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, họ vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình, 2 trong số đó bị ngộ độc khí CO.

Các bệnh nhân gồm anh L.V.L (SN 1995) và vợ là chị N.T.T (SN 1996, cùng trú tại thôn Hà An xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cùng con gái 1 tháng tuổi của hai vợ chồng.

Theo các bác sĩ, anh L và chị T nhập viện trong tình trạng co rút chân tay, buồn nôn, nhức đầu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh L và chị T bị ngộ độc khí CO.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó do trời lạnh nên vợ chồng anh L đã đốt than để sưởi ấm trong phòng kín. Sau đó cả 2 vợ chồng đều thấy mệt, buồn nôn, nhức đầu, chân tay co rút. Rất may hàng xóm phát hiện và kịp thời đưa họ tới bệnh viện.

Hiện tại, sức khỏe của vợ chồng anh L đã cơ bản hồi phục. Riêng bé gái 1 tháng tuổi không có triệu chứng ngộ độc khí.