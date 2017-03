TPO - Theo báo cáo của Cục Đường thuỷ nội địa, hiện có 15 dự án nạo vét gắn với tận thu cát. Trong đó, khu vực sông Hồng quanh Hà Nội là nơi tập hợp tới 7 dự án kéo dài gần 200 km.

Với tốc độ xây dựng nhanh chóng tại Hà Nội, lượng cát tiêu thụ mang lại nguồn lợi cho nhà đầu tư nạo vét và tận thu cát.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc có tới 11 dự án, bao gồm: Tại km 5 đến km 13 trên sông Kinh Thầy (Cty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc bộ làm chủ đầu tư); Km 0 đến km 56 trên sông Lục Nam (Cty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc bộ); km 0 – km 17 trên sông Móng Cái tỉnh Quảng Ninh (Cty cổ phần Xây dựng và thương mại Linh Long), km 43-53 trên sông Đuống (Cty TNHH My Hương).

Trong 11 dự án tại phía Bắc, trên sông Hồng có đến 7 dự án, được cấp cho nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, dự án tại km 157 – km 171 trên sông Hồng (Cty cổ phần Kiến trúc và xây dựng TT); đoạn Thượng Cát Võng La km 207 đến km 209 và đoạn Trung Châu km 211+400 đến km 215 +600 (Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc). km 221-km 221+700 và km 222+200 – km 222+600 trên sông Hồng, TP Hà Nội (Cty cổ phần đầu tư Xây dựng Tuấn Quỳnh); km 225-230 trên sông Hồng (Cty cổ phần Cát Đại Lợi); km 236+500-km 241 trên sông Hồng, TP Hà Nội (Cty cổ phần đầu tư Xây dựng công nghiệp HTH), khu vực Việt Hưng, Phù Lỗ, Hà Nam và Bãi Chim trên sông Hồng (Cty TNHH Xây dựng và đầu tư Phúc Lợi Hà Nội); km 261 đến km 351 và km 468 đến km 536 trên sông Hồng (Cty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Sơn).

Miền Trung có một dự án tại km 16+330 – km 16+850 trên sông Thu Bồn Quảng Nam (Cty TNHH Hoàng Tiến).

Miền Nam có 3 dự án, gồm: Từ N3 sông Vàm Cỏ - Soài Rạp đến xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Long An (dài 10, 2 km, do Cty TNHH phát triển hàng hải Hiệp Phát Đạt làm chủ đầu tư); dự án trên sông Tiền (km 181 – km 222, km 239+200 – km 242+200, km 244+500 – km 248) do Cty cổ phần địa chất và môi trường miền Nam đầu tư; dự án nạo vét cửa sông Hàm Luông (Cty cổ phần Phát triển kinh tế nông thôn đầu tư).