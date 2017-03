TP - Chèo thuyền Kayak và vớt rác trên sông Hoài, chung tay làm sạch cho dòng sông đang trở thành tour du lịch mới mẻ, độc đáo và nhiều ý nghĩa thu hút bạn trẻ và khách du lịch tại Hội An.

Ảnh: H.Văn

Sáng thứ 7, nhiều bạn trẻ và du khách có mặt tại bến đò Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) để tham gia trải nghiệm tour du lịch đặc biệt – du lịch vớt rác trên sông.

Vô tình tìm thấy thông tin về tour du lịch đặc biệt này trên mạng xã hội facebook, Paul Lasenby (44 tuổi, du khách nước Anh) đăng ký tham gia với phí đóng 10 USD (tương đương 220.000 đồng)/người. Paul Lasenby cho biết anh đã từng du lịch nhiều quốc gia trên thế giới, đi qua nhiều dòng sông nhưng có một điều đáng buồn là các dòng sông ở Việt Nam thường xuất hiện rất nhiều rác, những tour du lịch thế này rất ý nghĩa và anh muốn chung tay làm một điều ý nghĩa như vậy ở nơi anh đi qua.

Sau khi được hướng dẫn cách chèo thuyền, các thành viên tham gia tour nhanh chóng nhận áo phao, túi đựng rác và vợt vớt rác. Theo anh Nguyễn Thành Long GĐ Cty du lịch Hội An Kayak, chính những chiếc vợt rác này cũng được tận dụng từ những gì nhặt được trên sông để tiết kiệm chi phí.

“Đối với các bạn trẻ là sinh viên thì chúng tôi khuyến khích và hoàn toàn miễn phí để các bạn tham gia. Đối với du khách nước ngoài thì chi phí cho mỗi người là 10 USD tương đương 220.000 đồng để phục vụ cho việc mua bao nhặt rác, phí cho thuyền, phương tiện tập kết rác và xe vận chuyển chiều về” – anh Long cho hay.

Từ bến đò Thuận Tình, cả nhóm được “lệnh” chèo thuyền dọc sông theo hướng lên phố cổ Hội An. Mỗi thuyền 2 người. Trên đường đi, các thuyền chia nhau tản khắp sông và ven các bãi cỏ ven sông để nhặt rác đưa lên thuyền và chở về nơi tập kết.

“Quá nhiều rác bị người dân xả xuống sông, thế này thì dòng sông sẽ bị bức tử mất” – Paul Lasenby thốt lên sau khi bặm môi kéo bì rác to lên khỏi mặt nước để đưa lên thuyền. Chỉ mới đi được vài trăm mét các bao chứa đã đầy rác. Các thành viên trong tour phải dừng lại chờ thuyền chở rác về mới tiếp tục được cuộc hành trình.

Khi đoàn chèo thuyền đi ngang qua khu vực chợ Hội An, nhiều người trên tay còn cầm bì rác trên tay định ném xuống bỗng khựng lại khi chứng kiến đoàn khách du lịch đang cần mẫn vớt rác nổi lều bều trên mặt nước. Chèo thuyền thật nhanh về phía người dân, anh Long và các thành viên trong nhóm nói về hoạt động của mình và đề nghị mọi người không xả rác xuống sông. “Mình phải vừa nhặt rác vừa phải nhắc nhở, tuyên truyền chứ nếu không người nhặt cứ nhặt, người xả cứ xả thì chưa biết đến bao giờ dòng sông mới trở nên sạch được” – anh Long giải thích.

Sau hơn 3 tiếng chèo thuyền vớt rác trên quãng đường khoảng 8km dọc sông, cả nhóm vớt hàng chục bao rác. Nhìn thấy cả tạ rác được chất lên xe để về nơi tập kết, Phan Văn Hưng (SN năm 2, trường ĐH FPT Đà Nẵng) thốt lên, không ngờ số rác vớt được nhiều đến thế. Từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện nhưng đây là đầu tiên Hưng tham gia tour du lịch trải nghiệm chèo thuyền Kayak và vớt rác. “Đúng là rất thú vị và ý nghĩa khi vừa được ngắm cảnh vừa giúp làm dòng sông này” – Hưng chia sẻ.

Tour du lịch vớt rác trên sông Hoài thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ và du khách.

Đến từ Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), Long quyết định dừng lại và gắn bó với mảnh đất Hội An bởi cảnh sắc và con người đều hiền hòa, dễ mến và mở công ty du lịch Hội An Kayak. Chia sẻ lý do tại sao mở tour du lịch vớt rác, anh Long cho hay trước kia anh từng làm hướng dẫn viên du lịch, trong quá trình dẫn tour, nhiều du khách đặc biệt là khách nước ngoài than phiền về tình trạng rác xả bừa bãi trên các dòng sông. “Nghe du khách họ nói vậy mà mình thấy “dị” do đó mình mở tour du lịch này với mong muốn dòng sông được sạch hơn, xanh hơn đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ dòng sông và môi trường” – anh Long nói.

Hiện, công ty có khoảng 40 thuyền, phục vụ du khách. Tour du lịch vớt rác trên sông được tổ chức vào thứ 7 hằng tuần. “Chúng tôi kỳ vọng sau mỗi tuor du lịch không chỉ giúp cho dòng sông được xanh, sạch hơn mà ý thức bảo vệ môi trường của mọi người cũng được nâng cao hơn” – anh Long chia sẻ.